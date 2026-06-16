Danone подала до суду на Chobani через нібито оманливі заяви про вміст білка в йогуртах

У позові йдеться про нібито оманливе маркування продукції та некоректне позиціонування білкової лінійки.

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Материнська компанія американського бренду йогуртів Dannon, французька Danone, подала позов до суду проти конкурента Chobani, звинувативши його у введенні споживачів в оману щодо заяв про високий вміст білка в продукції. Про це повідомляє Reuters.

У скарзі, поданій до федерального суду Манхеттена, компанія Danone заявила, що Chobani завищує показники білка на етикетках мультипорційних упаковок лінійки Chobani 20G Protein, яку, за твердженням позивача, позиціонують як пряму конкуренцію продукту Danone Oikos Pro у сегменті високобілкових йогуртів.

Danone стверджує, що така практика є оманливою, враховуючи загальну тенденцію, за якою медичні фахівці та державні органи США рекомендують споживати продукти з підвищеним вмістом білка для підтримки здоров’я. У компанії також заявили, що Chobani, на їхню думку, свідомо використовує це в маркетингу.

Представники Chobani та юристи, які раніше захищали компанію від інших позовів Danone щодо реклами, на запити про коментар не відповіли.

За даними позову, Oikos Pro містить 20 грамів білка на порцію об’ємом 5,3 унції, що відповідає типовим галузевим стандартам. Danone зазначає, що виробництво йогуртів із такою концентрацією білка є складним і витратним, тоді як Chobani, за її твердженням, збільшила розмір порцій, не збільшуючи фактичний вміст білка пропорційно.

У матеріалах справи йдеться, що за дотримання правил Управління з контролю за продуктами і ліками США щодо розміру порцій, фактичний вміст білка в продукції Chobani міг би бути нижчим за 18 грамів.

Danone також стверджує, що така стратегія робить Chobani 20G Protein більш схожим на лінійку Oikos Triple Zero, яка коштує дешевше та містить 15–18 грамів білка на порцію.

У позові зазначається, що якби споживачі були поінформовані про реальний вміст білка, вони б могли обрати або Oikos Pro як продукт із високим вмістом білка, або Oikos Triple Zero як більш доступну альтернативу.

Danone вимагає невизначеної компенсації збитків і зміни маркування продукції.

Це щонайменше четвертий судовий спір між Danone та Chobani з 2016 року — двома найбільшими виробниками грецького йогурту на ринку США.

Також повідомляється, що Chobani звернулася до федерального суду Манхеттена з клопотанням про відхилення окремого позову Danone, у якому компанію звинувачують у копіюванні упаковки та слогана «Bright & Mellow» для лінійки холодної кави.

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