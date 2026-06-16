Судовий наказ: за які борги можна отримати рішення суду без засідання

Перелік включає зарплати, аліменти, комунальні послуги та інші підтверджені вимоги.

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Судовий наказ є особливою формою судового рішення, що ухвалюється в порядку наказного провадження за результатами розгляду визначених законом вимог. На відміну від позовного провадження, така процедура є спрощеною: справа розглядається без судового засідання, без виклику заявника та боржника і без заслуховування їхніх пояснень, пояснила пресслужба Херсонського апеляційного суду.

Відповідно до статті 160 Цивільного процесуального кодексу України, судовий наказ видається за результатами розгляду вимог, визначених статтею 161 ЦПК України, і підлягає виконанню за правилами, встановленими для виконання судових рішень. Тобто він одночасно є судовим рішенням і виконавчим документом.

Наказне провадження застосовується у випадках, коли вимога документально підтверджена та належить до переліку, прямо визначеного законом. Зокрема, йдеться про стягнення нарахованої, але не виплаченої заробітної плати; аліментів; заборгованості за житлово-комунальні, телекомунікаційні послуги, послуги телебачення та радіомовлення; компенсації витрат на розшук боржника, дитини або транспортного засобу; повернення вартості товару неналежної якості та інші вимоги, передбачені статтею 161 ЦПК України.

Заява про видачу судового наказу подається до суду першої інстанції за правилами підсудності. Суд перевіряє її відповідність вимогам ЦПК України та наявність документів, що підтверджують заявлену вимогу. За результатами розгляду суд ухвалює рішення про видачу судового наказу або про відмову в його видачі.

Судовий наказ не підлягає апеляційному оскарженню. Водночас боржник має право подати до суду, який його видав, заяву про скасування протягом 15 днів з дня вручення копії наказу та доданих документів. Це правило не застосовується до окремих категорій наказів, зокрема щодо стягнення аліментів, передбачених пунктами 4 і 5 частини першої статті 161 ЦПК України.

У разі скасування судового наказу заявник може звернутися до суду з тими самими вимогами вже в порядку позовного провадження. Таким чином, наказне провадження призначене для швидкого судового захисту у випадках, коли вимога є визначеною та підтвердженою доказами, а не для вирішення складних спорів між сторонами.

Вимоги, за якими може бути видано судовий наказ

Відповідно до статті 161 ЦПК України, судовий наказ може бути видано лише у визначених законом випадках:

Трудові вимоги — про стягнення нарахованої, але не виплаченої заробітної плати та середнього заробітку за час затримки розрахунку. Вимоги про компенсацію витрат на розшук — відповідача, боржника, дитини або транспортних засобів боржника. Аліментні вимоги — про стягнення аліментів у визначеному розмірі, якщо вони не пов’язані зі встановленням або оспорюванням батьківства чи материнства та не потребують залучення інших заінтересованих осіб. Вимоги про стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги — включно з індексом інфляції та 3 % річних, якщо такі нарахування передбачені законом. Вимоги про стягнення заборгованості за телекомунікаційні послуги, послуги телебачення та радіомовлення. Вимоги про повернення вартості товару неналежної якості — за наявності рішення суду, яке набрало законної сили, щодо факту продажу такого товару. Окремі договірні грошові вимоги — якщо вони ґрунтуються на письмовому договорі, заявлені до юридичної особи або ФОП і не перевищують 100 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Отже, судовий наказ є інструментом спрощеного та оперативного судового захисту в цивільному процесі. Його переваги — швидкість розгляду, відсутність судового засідання та можливість подальшого примусового виконання. Водночас у разі наявності спору про право такі вимоги розглядаються вже в позовному провадженні.

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