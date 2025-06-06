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Верховний Суд висловився про доплату до пенсії 2000 грн та індексацію пенсії військовослужбовця у зв’язку зі зміною прожиткового мінімуму

12:55, 6 червня 2025
Верховний Суд вирішив спір щодо правильності обчислення та виплати пенсії колишньому військовослужбовцю, якому пенсійний орган на підставі рішення суду здійснив перерахунок та виплату пенсії з урахуванням прожиткового мінімуму та припинив виплату доплати до пенсії 2000 грн та індексації за 2022-2023 роки.
Верховний Суд висловився про доплату до пенсії 2000 грн та індексацію пенсії військовослужбовця у зв’язку зі зміною прожиткового мінімуму
Фото: ukr.radio
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Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду ухвалив зразкове рішення у справі №400/6254/24, яке Велика Палата Верховного Суду постановою від 13 березня 2025 року залишила без змін і яке набрало законної сили.

Цим рішенням Верховний Суд залишив без задоволення позов колишнього військовослужбовця до Головного управління Пенсійного фонду в Миколаївській області.

Обставини справи

У справі вирішувався спір щодо правильності обчислення та виплати пенсії пенсіонеру - колишньому військовослужбовцю, якому пенсійний орган на підставі рішення суду здійснив перерахунок та виплату пенсії з урахуванням прожиткового мінімуму, встановленого на 1 січня календарного року, та припинив виплату доплати до пенсії 2000 грн та індексації за 2022, 2023 роки.

Позиція Верховного Суду

Зростання прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом України про Державний бюджет на певний рік, має наслідком зміну розміру грошового забезпечення військовослужбовців (посадового окладу) на 1 січня календарного року та є підставою для перерахунку пенсії колишнім військовослужбовцям відповідно до статей 43, 63 Закону від 9 квітня 1992 року № 2262-XII «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

Такий перерахунок пенсії виник на підставі, встановленій нормативно-правовим актом. Щодо правомірності припинення доплати до пенсії згідно з постановою Кабміну № 713 «Про додатковий соціальний захист окремих категорій осіб», то КАС ВС зазначив, що припинення або зміну розміру щомісячної доплати до пенсії в сумі 2000 грн положення цієї постанови пов’язують з переглядом (перерахунком) пенсії, при цьому не вказуючи правову та фактичну підставу такого перегляду, але вказують на мету виплати такої доплати (поетапне зменшення диспропорцій в розмірах пенсій) та підстави припинення її виплати (збільшення пенсії більше аніж на 2000 грн).

Тому перерахунок пенсії у зв’язку із зростанням прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом про Державний бюджет на певний рік, що мало наслідком зміну розміру грошового забезпечення військовослужбовців (посадового окладу), є тим підвищенням, з яким абзац третій пункту 1 Постанови № 713 пов’язує припинення або зміну (зменшення) розміру щомісячної доплати, передбаченої цим нормативно-правовим актом.

Оскільки перерахунок пенсії позивача проведений саме у зв’язку зі зростанням прожиткового мінімуму для працездатних осіб (незалежно від того, на виконання рішення суду чи на підставі безпосередньо поданої уповноваженим органом довідки до пенсійного органу), тому відсутні підстави для виплати йому щомісячної доплати в сумі 2000 гривень, передбаченої постановою 713, адже пенсія при її перерахунку збільшилася за рахунок зростання прожиткового мінімуму для працездатних осіб на відповідний рік.

Щодо правомірності припинення виплати індексації в розмірі, передбаченому постановами Кабміну від 16 лютого 2022 року №118 «Про індексацію пенсій та заходи щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2022 році», від 24 лютого 2023 року №168 «Про індексацію пенсій та заходи щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2023 році», то КАС ВС, врахувавши імперативні положення абзацу 3 пункту 2 Постанови №168 про те, що підвищення на коефіцієнт збільшення, установлений пунктом 1 цієї постанови, застосовується також у разі перерахунку пенсії відповідно до Закону 2262-XII, крім перерахунків у зв’язку з підвищенням грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим законом, дійшов наступного висновку.

Перерахунок пенсії у зв’язку із зростанням прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом про Державний бюджет на певний рік, що мало наслідком зміну розміру грошового забезпечення військовослужбовців (посадового окладу), є підставою для припинення виплати індексації.

Отже, оскільки пенсія позивача на виконання рішення суду перераховувалася з підвищеного розміру грошового забезпечення станом на 1 січня 2021 року, 1 січня 2022 року, 1 січня 2023 року, то підстави для її індексації в силу приписів постанов 118 та 168 відсутні.

Таким чином, перерахунок пенсії у зв’язку зі зростанням прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом України про Державний бюджет на певний рік, що мало наслідком зміну розміру грошового забезпечення військовослужбовців (посадового окладу), є підставою для припинення виплати щомісячної доплати в сумі 2000 грн, передбаченої Постановою 713, та індексації в розмірі, передбаченому постановами 118 та 168.

Велика Палата Верховного Суду погодилася з такими висновками та залишила рішення КАС ВС без змін, а апеляційну скаргу – без задоволення.

Автор: Наталя Мамченко

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