В Україні запрацював комплекс для тестування систем розмінування

Міноборони відкрило унікальний навчально-випробувальний комплекс UTTC для розвитку технологій у сфері розмінування та безпеки.

Фото: mod.gov.ua

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Міністерство оборони України офіційно відкрило Навчально-випробувальний комплекс UTTC (Ukrainian Training and Testing Complex), який стане платформою для розвитку інновацій у протимінній діяльності, цивільному захисті та екологічній безпеці. Про це повідомили у пресслужбі оборонного відомства.

У перший день роботи полігону було презентовано напрацювання українських виробників, а також експозиції наукових установ та технологічних кластерів.

UTTC оснащено трасами та смугами перешкод для легких і важких механізованих засобів розмінування, майданчиками для тестування безпілотних авіаційних і наземних роботизованих систем, металодетекторів, спеціального розмінувального обладнання, об’єктів цивільного захисту та систем екологічного моніторингу.

Комплекс стане ключовим майданчиком для обміну досвідом, проведення досліджень та впровадження технологій у сфері безпеки. Тут збиратимуть, аналізуватимуть і випробовуватимуть новітні рішення для підвищення ефективності розмінування та захисту населення.

У церемонії відкриття взяли участь фахівці Сил безпеки та оборони України, представники органів влади, міжнародні партнери, бізнес-структури та оператори протимінної діяльності.

«Цей комплекс є унікальним майданчиком як для практичного використання, так і для міжвідомчої та міжнародної співпраці, випробування вітчизняних та іноземних зразків у сфері протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки», — зазначив начальник Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки полковник Руслан Берегуля.

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