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В Украине заработал комплекс для тестирования систем разминирования

15:54, 6 июня 2025
Минобороны открыло уникальный учебно-испытательный комплекс UTTC для развития технологий в сфере разминирования и безопасности.
В Украине заработал комплекс для тестирования систем разминирования
Фото: mod.gov.ua
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Министерство обороны Украины официально открыло Учебно-испытательный комплекс UTTC (Ukrainian Training and Testing Complex), который станет платформой для развития инноваций в противоминной деятельности, гражданской защите и экологической безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

В первый день работы полигона были представлены наработки украинских производителей, а также экспозиции научных учреждений и технологических кластеров.

UTTC оснащен трассами и полосами препятствий для легких и тяжелых механизированных средств разминирования, площадками для тестирования беспилотных авиационных и наземных роботизированных систем, металлодетекторов, специального разминирующего оборудования, объектов гражданской защиты и систем экологического мониторинга.

Комплекс станет ключевой площадкой для обмена опытом, проведения исследований и внедрения технологий в сфере безопасности. Здесь будут собирать, анализировать и испытывать новейшие решения для повышения эффективности разминирования и защиты населения.

В церемонии открытия приняли участие специалисты Сил безопасности и обороны Украины, представители органов власти, международные партнеры, бизнес-структуры и операторы противоминной деятельности.

«Этот комплекс является уникальной площадкой как для практического использования, так и для межведомственного и международного сотрудничества, испытания отечественных и иностранных образцов в сфере противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности», - отметил начальник Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности полковник Руслан Берегуля.

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Минобороны

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