Избран председатель Франковского районного суда Львова

Суд возглавила Светлана Мартьянова.

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Во Франковском районном суде г. Львова 6 июня состоялось собрание судей, сообщает пресс-служба судебного учреждения.

По результатам голосования на должность председателя Франковского районного суда Львова была избрана Светлана Мартьянова.

Ранее мы писали, что избран председатель Хозяйственного суда Львовской области.

Также избран председатель Тисменицкого райсуда Ивано-Франковской области.

Еще был избран председатель Дунаевецкого райсуда Хмельницкой области.

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