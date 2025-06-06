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Кабмин предлагает изменить порядок выдачи временного удостоверения гражданина Украины

12:32, 6 июня 2025
Будет исключена норма о выдаче нового временного удостоверения гражданина Украины в случае истечения срока действия предыдущего.
Кабмин предлагает изменить порядок выдачи временного удостоверения гражданина Украины
Фото: khpg.org
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Кабмин зарегистрировал законопроект 13348 о внесении изменений в Закон «О Едином государственном демографическом реестре и документах, удостоверяющих гражданство Украины, личность или ее специальный статус».

Правительство предлагает изменения в статьи 20 и 28 Закона о ЕГДР, в частности:

  • уточнен срок, на который лицу выдается временное удостоверение гражданина Украины;
  • исключена норма о выдаче нового временного удостоверения гражданина Украины в случае истечения срока действия предыдущего;
  • уточнена информация, которая вносится во временное удостоверение гражданина Украины;
  • исключена норма о наличии во временном удостоверении гражданина Украины бесконтактного электронного носителя;
  • установлен размер административной услуги за оформление временного удостоверения гражданина Украины взамен утраченного или похищенного – 0,2 размера прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января календарного года. То есть, 605,6 грн по состоянию на 2025 год.

Как указывает Кабмин, на сегодня оформление временного удостоверения гражданина Украины регулируется постановлением КМУ от 17 июля 2003 года №1111 «Об утверждении Правил оформления и выдачи временного удостоверения гражданина Украины».

С даты принятия постановления КМУ №1111 законодательство Украины в сфере гражданства претерпело ряд изменений, в связи с чем возникла необходимость в актуализации отдельных законодательных норм.

Так, статьей 28 Закона о ЕГДР определено, что временное удостоверение гражданина Украины оформляется и выдается средствами Реестра на срок до 2-х лет, а в случае истечения срока действия временного удостоверения гражданина Украины лицу, которому оно было оформлено, выдается новое временное удостоверение гражданина Украины, что создает законодательную коллизию и не соответствует положениям Закона Украины «О гражданстве Украины», согласно которому временное удостоверение гражданина Украины выдается только на два года – на срок, необходимый для выполнения лицом, которое приобрело гражданство Украины, обязательства прекратить иностранное гражданство.

Статьей 1 Закона «О гражданстве Украины» определено, что обязательство прекратить иностранное гражданство – письменно оформленное заявление иностранца о том, что в случае приобретения гражданства Украины он прекратит гражданство (подданство) другого государства или гражданства (подданства) других государств и в течение двух лет с момента приобретения им гражданства Украины подаст документ о прекращении гражданства (подданства) другого государства или гражданств (подданств) других государств в орган, выдавший ему временное удостоверение гражданина Украины.

В случае невыполнения лицом обязательства прекратить иностранное гражданство в течение двух лет с момента приобретения гражданства Украины, территориальными органами ГМС принимается решение об отмене решения об оформлении приобретения гражданства Украины или инициируется процедура утраты гражданства Украины.

Таким образом, положения статьи 28 Закона о ЕГДР в части продления срока действия временного удостоверения гражданина Украины в случае истечения срока его действия не согласуется с положением Закона «О гражданстве Украины».

Также будут приведены в соответствие отдельные положения статей Закона о ЕГДР в части отсутствия во временном удостоверении гражданина Украины бесконтактного электронного носителя.

Автор: Наталя Мамченко

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