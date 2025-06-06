Практика судів
  1. Публікації
  2. / Законодавство

Кабмін пропонує змінити порядок видачі тимчасового посвідчення громадянина України

12:32, 6 червня 2025
Буде виключено норму щодо видачі нового тимчасового посвідчення громадянина України в разі закінчення строку дії попереднього.
Кабмін пропонує змінити порядок видачі тимчасового посвідчення громадянина України
Фото: khpg.org
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабмін зареєстрував законопроект 13348 про внесення змін до Закону «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус.

Уряд пропонує зміни до статей 20 та 28 Закону про ЄДДР, зокрема:

  • конкретизовано строк, на який особі видається тимчасове посвідчення громадянина України;
  • виключено норму щодо видачі нового тимчасового посвідчення громадянина України в разі закінчення строку дії попереднього;
  • уточнено інформацію, яка вноситься до тимчасового посвідчення громадянина України;
  • виключено норму щодо наявності в тимчасовому посвідченні громадянина України безконтактного електронного носія;
  • встановлено розмір адміністративної послуги за оформлення тимчасового посвідчення громадянина України замість втраченого або викраденого – 0,2 розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року. Тобто, 605,6 грн станом на 2025 рік.

Як вказує Кабмін, на сьогодні оформлення тимчасового посвідчення громадянина України регулюється постановою КМУ від 17 липня 2003 року №1111 «Про затвердження Правил оформлення і видачі тимчасового посвідчення громадянина України».

З дати прийняття постанови КМУ №1111 законодавство України у сфері громадянства зазнало низки змін, у зв’язку із чим виникла необхідність в актуалізації окремих законодавчих норм.

Так, статтею 28 Закону про ЄДДР визначено, що тимчасове посвідчення громадянина України оформлюється і видається засобами Реєстру на строк до 2-х років, а в разі закінчення строку дії тимчасового посвідчення громадянина України особі, якій його було оформлено, видається нове тимчасове посвідчення громадянина України, що створює законодавчу колізію та не відповідає положенням Закону У «Про громадянство України», відповідно до якого тимчасове посвідчення громадянина України видається лише на два роки – на термін, необхідний для виконання особою, яка набула громадянство України, зобов’язання припинити іноземне громадянство.

Статтею 1 Закону «Про громадянство України» визначено, що зобов’язання припинити іноземне громадянство – письмово оформлена заява іноземця про те, що в разі набуття громадянства України він припинить громадянство (підданство) іншої держави або громадянства (підданства) інших держав і протягом двох років з моменту набуття ним громадянства України подасть документ про припинення громадянства (підданства) іншої держави або громадянств (підданств) інших держав до органу, що видав йому тимчасове посвідчення громадянина України.

У разі невиконання особою зобов’язання припинити іноземне громадянство протягом двох років з моменту набуття громадянства України, територіальними органами ДМС приймається рішення про скасування рішення про оформлення набуття громадянства України або ініціюється процедура втрати громадянства України.

Таким чином, положення статті 28 Закону про ЄДДР у частині продовження строку дії тимчасового посвідчення громадянина України в разі закінчення строку його дії не узгоджується з положенням Закону «Про громадянство України».

Також будуть приведені у взаємну відповідність окремі положення статей Закону про ЄДДР у частині відсутності в тимчасовому посвідченні громадянина України безконтактного електронного носія.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Верховна Рада України законопроект Кабінет Міністрів України Україна тимчасове посвідчення особи

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Затримання на дорозі, проходження ВЛК під загрозою побиття та фіктивний медогляд – суд визнав незаконними дії ТЦК

Мобілізація та направлення до військової частини визнані судом повністю незаконними, хоча позивач вже давно у лавах ЗСУ.

Визнання судом протиправності мобілізації пропонується внести до переліку підстав для звільнення зі служби

Однією з підстав для звільнення з військової служби пропонується визначити набрання законної сили рішенням суду, яким призов визнано протиправним.

Новим керівником секретаріату Вищої ради правосуддя може стати Ольга Булка

Ольга Булка вже очолювала секретаріат Вищої ради юстиції у 2011-2015 роках.

До 2028 року штат апаратів судів може бути повністю заповнений та забезпечений грошима – Вища рада правосуддя

Але потрібно, щоб інші гілки влади нарешті врахували пропозиції Ради правосуддя стосовно належного фінансування апаратів судів.

Рада суддів запропонувала Пленуму ВС звернутися до КСУ щодо визнання неконституційним «заморожування» мінімуму для розрахунку суддівської винагороди

Вже четвертий рік для розрахунку суддівської винагороди застосовується «заморожений» прожитковий мінімум у 2102 грн, в той час, як для розрахунку окладів НАБУ, САП, НАЗК застосовується «звичайний» мінімум в 3028 грн.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Фомін
    Сергій Фомін
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді