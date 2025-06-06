Кабмін пропонує змінити порядок видачі тимчасового посвідчення громадянина України

Буде виключено норму щодо видачі нового тимчасового посвідчення громадянина України в разі закінчення строку дії попереднього.

Фото: khpg.org

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Кабмін зареєстрував законопроект 13348 про внесення змін до Закону «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус.

Уряд пропонує зміни до статей 20 та 28 Закону про ЄДДР, зокрема:

конкретизовано строк, на який особі видається тимчасове посвідчення громадянина України;

виключено норму щодо видачі нового тимчасового посвідчення громадянина України в разі закінчення строку дії попереднього;

уточнено інформацію, яка вноситься до тимчасового посвідчення громадянина України;

виключено норму щодо наявності в тимчасовому посвідченні громадянина України безконтактного електронного носія;

встановлено розмір адміністративної послуги за оформлення тимчасового посвідчення громадянина України замість втраченого або викраденого – 0,2 розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року. Тобто, 605,6 грн станом на 2025 рік.

Як вказує Кабмін, на сьогодні оформлення тимчасового посвідчення громадянина України регулюється постановою КМУ від 17 липня 2003 року №1111 «Про затвердження Правил оформлення і видачі тимчасового посвідчення громадянина України».

З дати прийняття постанови КМУ №1111 законодавство України у сфері громадянства зазнало низки змін, у зв’язку із чим виникла необхідність в актуалізації окремих законодавчих норм.

Так, статтею 28 Закону про ЄДДР визначено, що тимчасове посвідчення громадянина України оформлюється і видається засобами Реєстру на строк до 2-х років, а в разі закінчення строку дії тимчасового посвідчення громадянина України особі, якій його було оформлено, видається нове тимчасове посвідчення громадянина України, що створює законодавчу колізію та не відповідає положенням Закону У «Про громадянство України», відповідно до якого тимчасове посвідчення громадянина України видається лише на два роки – на термін, необхідний для виконання особою, яка набула громадянство України, зобов’язання припинити іноземне громадянство.

Статтею 1 Закону «Про громадянство України» визначено, що зобов’язання припинити іноземне громадянство – письмово оформлена заява іноземця про те, що в разі набуття громадянства України він припинить громадянство (підданство) іншої держави або громадянства (підданства) інших держав і протягом двох років з моменту набуття ним громадянства України подасть документ про припинення громадянства (підданства) іншої держави або громадянств (підданств) інших держав до органу, що видав йому тимчасове посвідчення громадянина України.

У разі невиконання особою зобов’язання припинити іноземне громадянство протягом двох років з моменту набуття громадянства України, територіальними органами ДМС приймається рішення про скасування рішення про оформлення набуття громадянства України або ініціюється процедура втрати громадянства України.

Таким чином, положення статті 28 Закону про ЄДДР у частині продовження строку дії тимчасового посвідчення громадянина України в разі закінчення строку його дії не узгоджується з положенням Закону «Про громадянство України».

Також будуть приведені у взаємну відповідність окремі положення статей Закону про ЄДДР у частині відсутності в тимчасовому посвідченні громадянина України безконтактного електронного носія.

Автор: Наталя Мамченко

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