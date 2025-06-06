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РФ вдарила по готелю з українськими спортсменами – легкоатлети дивом не постраждали

12:25, 6 червня 2025
У Луцьку під час ракетної атаки постраждав готель зі спортсменами.
РФ вдарила по готелю з українськими спортсменами – легкоатлети дивом не постраждали
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», у ніч проти 6 червня внаслідок російського обстрілу Луцька зазнали значних руйнувань житлова та промислова інфраструктура: постраждав дев’ятиповерховий будинок, адмінбудівлі, меблевий цех та ремонтні майстерні. Під час масованого ракетного удару РФ по Луцьку було пошкоджено готель «Мотор», у якому проживали спортсмени української збірної з легкої атлетики. Про це повідомила Федерація легкої атлетики України.

Збірна прибула до Луцька для участі в національному чемпіонаті. Внаслідок атаки ніхто з легкоатлетів не постраждав, однак гостро постраждали приміщення, в яких вони перебували — у кімнатах вибито вікна та двері.

Одна зі спортсменок оприлюднила відео моменту удару: на записі видно потужний вибух поблизу, який стався прямо на очах у двох дівчат.

Федерація подякувала за підтримку всім, хто допоміг спортсменам у цій надзвичайній ситуації, та повідомила, що команда залишається в безпеці.

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Луцьк обстріл спорт

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