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Соцмережа Reddit подала до суду на Anthropic за використання контенту для навчання ШІ

15:18, 6 червня 2025
У Reddit заявили, що «комерційна експлуатація» контенту соцмережі обійдеться компанії Anthropic у мільярди доларів.
Соцмережа Reddit подала до суду на Anthropic за використання контенту для навчання ШІ
Фото: reuters.com
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Соцмережа Reddit подала позов проти Anthropic, звинувативши стартап у несанкціонованому використанні матеріалів із платформи для навчання нейромережі Claude. Йдеться про понад 100 тисяч звернень до ресурсу з липня 2024 року, пише Reuters.

«Ми не згодні з твердженнями Reddit і рішуче захищатимемось», — заявив представник Anthropic.

У позові Reddit вказує на дволикість Anthropic. Компанія публічно заявляє про повагу до меж і закону, але водночас ігнорує будь-які правила, які заважають їй заробляти, наполягають у Reddit.

Головний юрисконсульт Reddit Бен Лі заявив, що «комерційна експлуатація» контенту Reddit обійдеться Anthropic у мільярди доларів. За його словами, живі дискусії з Reddit та інших платформ відіграють центральну роль у навчанні мовних моделей, таких як Claude. Загалом Лі підкреслив унікальність матеріалів на Reddit.

У лютому 2024 року Reddit уклала угоду з Google про надання даних для навчання штучного інтелекту. За даними Bloomberg, вартість ліцензії для неназваної компанії склала $60 млн на рік.

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штучний інтелект

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