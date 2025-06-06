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У Дніпрі затримали агентів РФ, які наводили ракети на підрозділи ППО та військову техніку

20:45, 6 червня 2025
Чоловіки зливали дані ворогу про роботу ППО, розташування військової техніки, маршрути переміщення ЗСУ та склади з паливно-мастильними матеріалами.
У Дніпрі затримали агентів РФ, які наводили ракети на підрозділи ППО та військову техніку
Фото: Офіс Генпрокурора
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У Дніпрі двох чоловіків підозрюють у державній зраді, повідомляє Офіс Генпрокурора.

За інформацією слідства, уродженець Дніпра та мешканець міста Апостолове, які діяли окремо, у вересні 2024 року були завербовані ФСБ через Telegram для збору даних про ЗСУ.

Їм було доручено збирати та передавати ворогу стратегічно важливу інформацію, зокрема про місця дислокації особового складу Збройних Сил України, розташування військової техніки, складів із боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами, а також маршрути переміщення українських військ.

Дніпрянин виконував завдання свого куратора, надсилаючи графічні зображення та дані про роботу підрозділів протиповітряної оборони в обласному центрі, тоді як другий підозрюваний передавав відомості про розміщення засобів ураження та ремонтних баз, отримуючи цю інформацію через своїх знайомих.

Обох агентів РФ затримали та відправили під варту без можливості внесення застави. Слідство триває.

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