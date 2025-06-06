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Японія хоче змусити туристів оформлювати медичне страхування — що відомо про нові правила

14:31, 6 червня 2025
Нові вимоги можуть передбачати обов’язкове медстрахування для іноземців і перевірку туристів на наявність неоплачених медичних рахунків перед в’їздом у країну.
Японія хоче змусити туристів оформлювати медичне страхування — що відомо про нові правила
Фото: unsplash
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Уряд Японії розглядає можливість суттєвих змін до правил в’їзду для іноземців. Про це повідомляє Independent.

Зокрема, планується запровадити обов’язкове медичне страхування для туристів, а також надати імміграційним службам доступ до інформації про наявність у відвідувачів неоплачених медичних рахунків.

Як зазначається, такі заходи мають на меті зменшити кількість випадків, коли іноземні громадяни отримують медичну допомогу, а потім залишають країну, не сплативши за послуги. Згідно з даними, лише у вересні 2024 року 0,8% з понад 11 тисяч іноземних пацієнтів не сплатили рахунки на загальну суму понад 61 мільйон єн (приблизно 427 тисяч доларів США).

Очікується, що нові правила будуть включені до щорічного огляду економічної та бюджетної політики уряду. Одним із кроків стане співпраця між Міністерством охорони здоров’я та Імміграційним агентством — інформація про боржників дозволить посилити контроль ще на етапі в’їзду.

За даними, щороку близько 30 іноземних пацієнтів зі 2 тисяч, що звертаються до відділення невідкладної допомоги, не сплачують рахунки. Загалом проблема зростає на тлі зростання туризму — кількість мандрівників до Японії різко зросла, зокрема через ослаблення єни. Це збільшує навантаження на лікарні та клініки, особливо коли мова йде про пацієнтів без страхування.

Опитування Японського туристичного агентства (2023–2024) показало, що майже третина туристів перебували в країні без жодного страхування. Аналогічне дослідження 2022 року свідчить, що майже 30% медзакладів мали справу з неоплаченими рахунками від іноземців, до яких можуть належати як туристи, так і резиденти.

Для іноземців, які проживають у Японії понад три місяці, участь у національній системі медичного страхування є обов’язковою, якщо вони не охоплені іншим видом державного страхування. Водночас уряд обмірковує заходи, які мають зменшити випадки несплати страхових внесків серед іноземних резидентів. Ймовірно, ці кроки також будуть включені до щорічної політичної стратегії.

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страхування Японія

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