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КМІС опитав 1011 людей, з яких 60% готові терпіти затяжну війну

12:07, 6 червня 2025
КМІС провів опитування 1011 людей, з них 60% будуть терпіти затяжну війну.
КМІС опитав 1011 людей, з яких 60% готові терпіти затяжну війну
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Більшість опитаних КМІС українців налаштовані на тривалу боротьбу з агресором: 60% респондентів з 1011 опитаних (606 людей) заявили, що готові «терпіти стільки, скільки потрібно», аби досягти перемоги. Про це свідчать результати загальнонаціонального опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного з 15 травня по 3 червня 2025 року.

Ще 20% опитаних вважають, що зможуть витримати війну протягом кількох місяців або до пів року. Деякі респонденти назвали інші терміни, але абсолютна більшість висловила готовність до затяжного опору.

Дослідження проводилося методом телефонних інтерв’ю на підконтрольній Україні території. Загалом було опитано 1011 повнолітніх громадян. До вибірки не входили жителі тимчасово окупованих регіонів та українці, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

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