США запровадили санкції проти чотирьох суддів Міжнародного кримінального суду

Адміністрація США ввела санкції проти чотирьох суддів Міжнародного кримінального суду в Гаазі за «порушення проти США та Ізраїлю».

Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw

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Адміністрація президента США Дональда Трампа запровадила санкції проти чотирьох суддів Міжнародного кримінального суду. Про це повідомляє Держдепартамент США.

Так, санкції ввели проти Соломі Балунгі Босса з Уганди, Лус дель Кармен Ібаньєс Каранса з Перу, Рейн Аделаїд Софі Алапіні Гансу з Беніну та Беті Гьолер зі Словенії.

Вказується, що судді активно брали участь у «нелегітимних і безпідставних діях» суду, спрямованих проти Америки та Ізраїлю.

«Ці особи безпосередньо брали участь у зусиллях Міжнародного кримінального суду щодо розслідування, арешту, затримання або судового переслідування громадян Сполучених Штатів чи Ізраїлю без згоди Сполучених Штатів чи Ізраїлю. Ні Сполучені Штати, ні Ізраїль не є учасниками Римського статуту.

Міжнародний кримінальний суд є політизованим і безпідставно заявляє про необмежене право розслідувати, висувати звинувачення і переслідувати громадян США та наших союзників. Таке небезпечне твердження і зловживання владою порушують суверенітет і національну безпеку Сполучених Штатів та наших союзників, зокрема Ізраїлю.

Сполучені Штати вживатимуть будь-яких заходів, які ми вважатимемо необхідними для захисту нашого суверенітету, суверенітету Ізраїлю та будь-якого іншого союзника США від незаконних дій з боку Міжнародного кримінального суду», — заявив держсекретар Марко Рубіо.

Агентство Reuters зазначає, що судді Босса та Ібаньєс Карранса обіймають посади суддів МКС з 2018 року. У 2020 році вони брали участь у розгляді рішення апеляційної палати, яке дозволило прокурору МКС розпочати офіційне розслідування ймовірних воєнних злочинів, скоєних американськими військами в Афганістані.

Додається, що судді МКС також видали ордери на арешт Нетаньягу, колишнього керівника оборони Ізраїлю Йоава Галланта та лідера ХАМАС Ібрагіма аль-Масрі минулого листопада за ймовірні воєнні злочини та злочини проти людяності під час конфлікту в Газі.

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