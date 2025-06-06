Практика судів
  1. У світі

США запровадили санкції проти чотирьох суддів Міжнародного кримінального суду

12:04, 6 червня 2025
Адміністрація США ввела санкції проти чотирьох суддів Міжнародного кримінального суду в Гаазі за «порушення проти США та Ізраїлю».
США запровадили санкції проти чотирьох суддів Міжнародного кримінального суду
Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Адміністрація президента США Дональда Трампа запровадила санкції проти чотирьох суддів Міжнародного кримінального суду. Про це повідомляє Держдепартамент США.

Так, санкції ввели проти Соломі Балунгі Босса з Уганди, Лус дель Кармен Ібаньєс Каранса з Перу, Рейн Аделаїд Софі Алапіні Гансу з Беніну та Беті Гьолер зі Словенії.

Вказується, що судді активно брали участь у «нелегітимних і безпідставних діях» суду, спрямованих проти Америки та Ізраїлю.

«Ці особи безпосередньо брали участь у зусиллях Міжнародного кримінального суду щодо розслідування, арешту, затримання або судового переслідування громадян Сполучених Штатів чи Ізраїлю без згоди Сполучених Штатів чи Ізраїлю. Ні Сполучені Штати, ні Ізраїль не є учасниками Римського статуту.

Міжнародний кримінальний суд є політизованим і безпідставно заявляє про необмежене право розслідувати, висувати звинувачення і переслідувати громадян США та наших союзників. Таке небезпечне твердження і зловживання владою порушують суверенітет і національну безпеку Сполучених Штатів та наших союзників, зокрема Ізраїлю.

Сполучені Штати вживатимуть будь-яких заходів, які ми вважатимемо необхідними для захисту нашого суверенітету, суверенітету Ізраїлю та будь-якого іншого союзника США від незаконних дій з боку Міжнародного кримінального суду», — заявив держсекретар Марко Рубіо.

Агентство Reuters зазначає, що судді Босса та Ібаньєс Карранса обіймають посади суддів МКС з 2018 року. У 2020 році вони брали участь у розгляді рішення апеляційної палати, яке дозволило прокурору МКС розпочати офіційне розслідування ймовірних воєнних злочинів, скоєних американськими військами в Афганістані.

Додається, що судді МКС також видали ордери на арешт Нетаньягу, колишнього керівника оборони Ізраїлю Йоава Галланта та лідера ХАМАС Ібрагіма аль-Масрі минулого листопада за ймовірні воєнні злочини та злочини проти людяності під час конфлікту в Газі. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

суд суддя США санкції Міжнародний кримінальний суд

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Затримання на дорозі, проходження ВЛК під загрозою побиття та фіктивний медогляд – суд визнав незаконними дії ТЦК

Мобілізація та направлення до військової частини визнані судом повністю незаконними, хоча позивач вже давно у лавах ЗСУ.

Визнання судом протиправності мобілізації пропонується внести до переліку підстав для звільнення зі служби

Однією з підстав для звільнення з військової служби пропонується визначити набрання законної сили рішенням суду, яким призов визнано протиправним.

Новим керівником секретаріату Вищої ради правосуддя може стати Ольга Булка

Ольга Булка вже очолювала секретаріат Вищої ради юстиції у 2011-2015 роках.

До 2028 року штат апаратів судів може бути повністю заповнений та забезпечений грошима – Вища рада правосуддя

Але потрібно, щоб інші гілки влади нарешті врахували пропозиції Ради правосуддя стосовно належного фінансування апаратів судів.

Рада суддів запропонувала Пленуму ВС звернутися до КСУ щодо визнання неконституційним «заморожування» мінімуму для розрахунку суддівської винагороди

Вже четвертий рік для розрахунку суддівської винагороди застосовується «заморожений» прожитковий мінімум у 2102 грн, в той час, як для розрахунку окладів НАБУ, САП, НАЗК застосовується «звичайний» мінімум в 3028 грн.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Фомін
    Сергій Фомін
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді