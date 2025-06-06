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США ввели санкции против четырех судей Международного уголовного суда

12:04, 6 июня 2025
Администрация США ввела санкции против четырех судей Международного уголовного суда в Гааге за «нарушения в отношении США и Израиля».
США ввели санкции против четырех судей Международного уголовного суда
Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw
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Администрация президента США Дональда Трампа ввела санкции против четырех судей Международного уголовного суда. Об этом сообщает Госдепартамент США.

Санкции были наложены на Соломи Балунги Боссу из Уганды, Лус дель Кармен Ибаньес Карансу из Перу, Рейн Аделаид Софи Алапини Гансу из Бенина и Бети Гелер из Словении.

Отмечается, что судьи активно участвовали в «нелегитимных и необоснованных действиях» суда, направленных против США и Израиля.

«Эти лица напрямую участвовали в деятельности Международного уголовного суда по расследованию, аресту, задержанию или судебному преследованию граждан Соединенных Штатов или Израиля без согласия этих государств. Ни Соединенные Штаты, ни Израиль не являются участниками Римского статута.

Международный уголовный суд является политизированной структурой, которая необоснованно заявляет о своем неограниченном праве расследовать, выдвигать обвинения и преследовать граждан США и наших союзников. Такие опасные претензии и злоупотребления властью подрывают суверенитет и национальную безопасность Соединенных Штатов и наших союзников, включая Израиль.

Соединенные Штаты предпримут любые меры, которые сочтут необходимыми для защиты своего суверенитета, суверенитета Израиля и других союзников от незаконных действий Международного уголовного суда», — заявил госсекретарь Марко Рубио.

Агентство Reuters отмечает, что судьи Босса и Ибаньес Каранса занимают свои должности в МУС с 2018 года. В 2020 году они участвовали в рассмотрении апелляционного решения, которое позволило прокурору МУС начать официальное расследование предполагаемых военных преступлений, совершенных американскими войсками в Афганистане.

Также сообщается, что судьи МУС выдали ордера на арест Биньямина Нетаньяху, бывшего министра обороны Израиля Йоава Галланта и лидера ХАМАСа Ибрагима аль-Масри в ноябре прошлого года по подозрению в военных преступлениях и преступлениях против человечности во время конфликта в Газе.

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