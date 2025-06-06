В Минюсте напомнили, как подать заявку на компенсацию за поврежденное имущество

Компенсация за уничтоженные жилые объекты предоставляется путем выдачи жилищного сертификата или денежной компенсации для восстановления на собственном земельном участке.

Фото: mtwtu.org.ua

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Министерство юстиции Украины напомнило, как подать заявку на компенсацию за поврежденное имущество и что нужно знать для получения помощи.

Кто имеет право на компенсацию?

Подать заявку на компенсацию за поврежденное или разрушенное недвижимое имущество могут граждане Украины, достигшие 18-летнего возраста и являющиеся собственниками соответствующего объекта. Обязательным условием является наличие информации о праве собственности в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество.

Согласно статье 9 Закона Украины «О компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества в результате боевых действий» и Порядку предоставления компенсаций № 381, предусмотрено приоритетное право на получение компенсации для отдельных категорий лиц. Это право учитывается при определении очередности рассмотрения заявлений и выплат.

В то же время закон определяет и перечень лиц, не имеющих права на компенсацию. В частности, это касается лиц, к которым применены ограничительные меры (санкции) согласно Закону Украины «О санкциях», лиц, имеющих судимость за уголовные правонарушения против основ национальной безопасности Украины, а также их наследников.

В каких случаях предоставляется компенсация?

Компенсация начисляется за жилье, которое:

повреждено в результате боевых действий после 24 февраля 2022 года (то есть после вступления в силу Указа Президента Украины от 24.02.2022 № 64 «О введении военного положения в Украине»);

расположено на неоккупированной территории, где не ведутся активные боевые действия (в соответствии с перечнем территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или которые временно оккупированы Российской Федерацией, утвержденным Минрегионом).

На сегодняшний день компенсация предоставляется за поврежденные жилые объекты с целью проведения ремонта — приобретения строительной продукции для выполнения текущего или капитального ремонта самостоятельно получателем компенсации либо путем заказа выполнения соответствующих работ и услуг на объекте недвижимости.

Если повреждения касаются квартир в многоквартирном доме, компенсация может быть предоставлена только при условии, что места общего пользования (лестничные клетки, лифты, крыши, подъезды и т. п.) не были повреждены или такие повреждения были устранены (отремонтированы) после боевых действий.

Компенсация за уничтоженные жилые объекты предоставляется путем выдачи жилищного сертификата или денежной компенсации для восстановления на собственном земельном участке.

Как подать заявку?

Подать заявку на компенсацию можно онлайн через портал государственных услуг «Дія», а также лично через Центр предоставления административных услуг или нотариуса. Перечень необходимых документов для подачи заявки офлайн можно найти по ссылке.

Каковы сроки рассмотрения заявки?

После подачи заявки ее рассматривает соответствующая комиссия в течение 30 рабочих дней и назначает дату осмотра имущества для определения суммы компенсации.

Куда еще можно обратиться за компенсацией?

Подать заявление на компенсацию за уничтоженное или поврежденное жилое недвижимое имущество можно также в Международный реестр убытков, созданный Украиной, ЕС и еще 42 странами. В настоящее время осуществляется прием заявлений, в то время как их рассмотрение и предоставление компенсаций будет происходить в рамках будущего компенсационного механизма, который пока находится в стадии формирования.

Правила подачи заявлений в Реестр и другие документы, касающиеся этого процесса, доступны для ознакомления на этой странице.

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