Украинцев призывают сообщать о вражеских РЛС через еВорог

Жителей прифронтовых зон просят фиксировать в Дії вражеские РЛС для ВСУ.

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Жителей прифронтовых регионов призывают фиксировать места расположения вражеских радиолокационных станций (РЛС) и передавать данные через чатбот «еВорог» в приложении «Дія». Об этом сообщили в официальном обращении украинских защитников. Об этом сообщила пресс-служба «Дії».

Разведданные о РЛС типа «Леопард», «Рысь», «Зоопарк», «Аистьонок» помогают уничтожать эти системы, которые враг использует для наблюдения, наведения артиллерии и перехвата связи. Их ликвидация «ослепляет» армию РФ и сохраняет жизнь украинских защитников.

Что именно стоит передавать в чатбот:

точную геолокацию техники;

фото или видео без посторонних лиц;

описание типа РЛС, ее размещения и сопроводительной техники.

Сообщить о вражеской активности можно через «Дію»: выберите раздел Сервисы - чатбот еВорог или воспользуйтесь прямой ссылкой t.me/evorog_bot.

После передачи информации рекомендуется очистить переписку и кэш мессенджера.

Как сообщили в Дії, чатботом воспользовались уже более 674 тысяч украинцев. Эти сообщения стали реальным вкладом в уничтожение техники врага и сохранение человеческих жизней.

Особенно важно распространить эту информацию среди жителей Запорожской, Донецкой, Луганской, Херсонской областей и временно оккупированного Крыма.

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