Практика судов
  1. В Украине

Украинцев призывают сообщать о вражеских РЛС через еВорог

13:37, 6 июня 2025
Жителей прифронтовых зон просят фиксировать в Дії вражеские РЛС для ВСУ.
Украинцев призывают сообщать о вражеских РЛС через еВорог
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Жителей прифронтовых регионов призывают фиксировать места расположения вражеских радиолокационных станций (РЛС) и передавать данные через чатбот «еВорог» в приложении «Дія». Об этом сообщили в официальном обращении украинских защитников. Об этом сообщила пресс-служба «Дії».

Разведданные о РЛС типа «Леопард», «Рысь», «Зоопарк», «Аистьонок» помогают уничтожать эти системы, которые враг использует для наблюдения, наведения артиллерии и перехвата связи. Их ликвидация «ослепляет» армию РФ и сохраняет жизнь украинских защитников.

Что именно стоит передавать в чатбот:

  • точную геолокацию техники;
  • фото или видео без посторонних лиц;
  • описание типа РЛС, ее размещения и сопроводительной техники.

Сообщить о вражеской активности можно через «Дію»: выберите раздел Сервисы - чатбот еВорог или воспользуйтесь прямой ссылкой t.me/evorog_bot.

После передачи информации рекомендуется очистить переписку и кэш мессенджера.

Как сообщили в Дії, чатботом воспользовались уже более 674 тысяч украинцев. Эти сообщения стали реальным вкладом в уничтожение техники врага и сохранение человеческих жизней.

Особенно важно распространить эту информацию среди жителей Запорожской, Донецкой, Луганской, Херсонской областей и временно оккупированного Крыма.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Дия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Комитет рекомендовал принять изменения в УК и УПК относительно условий освобождения от ответственности за дезертирство и СЗЧ

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять изменения в УК и УПК, которые устранят проблемы с порядком освобождения от уголовной ответственности восстановленных на службе военных, ранее совершивших СЗЧ или дезертирство.

Верховный Суд высказался о доплате к пенсии 2000 грн и индексации пенсии военнослужащего в связи с изменением прожиточного минимума

Верховный Суд разрешил спор о правильности исчисления и выплаты пенсии бывшему военнослужащему, которому пенсионный орган на основании решения суда осуществил перерасчет и выплату пенсии с учетом прожиточного минимума, а также прекратил выплату доплаты к пенсии в размере 2000 грн и индексации за 2022-2023 годы.

Кабмин предлагает изменить порядок выдачи временного удостоверения гражданина Украины

Будет исключена норма о выдаче нового временного удостоверения гражданина Украины в случае истечения срока действия предыдущего.

Вместо маленьких судов, в которых есть один или два судьи, лучше создать крупные суды, которые будут более эффективными — РСУ

Суды, в которых мало судей, создают больше проблем, чем приносят пользы.

Военнослужащие по контракту, которые после направления в другое формирование отказались от контракта, будут считаться проходящими службу как мобилизованные по призыву — законопроект

Также законопроект касается вопросов направления военнослужащих разведки или СБУ в Вооруженные Силы.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео