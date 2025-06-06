Украинцев призывают сообщать о вражеских РЛС через еВорог

Жителей прифронтовых регионов призывают фиксировать места расположения вражеских радиолокационных станций (РЛС) и передавать данные через чатбот «еВорог» в приложении «Дія». Об этом сообщили в официальном обращении украинских защитников. Об этом сообщила пресс-служба «Дії».
Разведданные о РЛС типа «Леопард», «Рысь», «Зоопарк», «Аистьонок» помогают уничтожать эти системы, которые враг использует для наблюдения, наведения артиллерии и перехвата связи. Их ликвидация «ослепляет» армию РФ и сохраняет жизнь украинских защитников.
Что именно стоит передавать в чатбот:
Сообщить о вражеской активности можно через «Дію»: выберите раздел Сервисы - чатбот еВорог или воспользуйтесь прямой ссылкой t.me/evorog_bot.
После передачи информации рекомендуется очистить переписку и кэш мессенджера.
Как сообщили в Дії, чатботом воспользовались уже более 674 тысяч украинцев. Эти сообщения стали реальным вкладом в уничтожение техники врага и сохранение человеческих жизней.
Особенно важно распространить эту информацию среди жителей Запорожской, Донецкой, Луганской, Херсонской областей и временно оккупированного Крыма.
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