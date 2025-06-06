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Українців закликають повідомляти про ворожі РЛС через єВорог

13:37, 6 червня 2025
Жителів прифронтових зон просять фіксувати в Дії ворожі РЛС для ЗСУ.
Українців закликають повідомляти про ворожі РЛС через єВорог
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Мешканців прифронтових регіонів закликають фіксувати місця розташування ворожих радіолокаційних станцій (РЛС) та передавати дані через чатбот «єВорог» у застосунку «Дія». Про це повідомили в офіційному зверненні українських оборонців. Про це повідомила пресслужба «Дії».

Розвіддані про РЛС типу «Леопард», «Рись», «Зоопарк», «Аістьонок» допомагають знищувати ці системи, які ворог використовує для спостереження, наведення артилерії та перехоплення зв'язку. Їх ліквідація «осліплює» армію РФ і зберігає життя українських захисників.

Що саме варто передавати в чатбот:

  • точну геолокацію техніки;
  • фото або відео без сторонніх осіб;
  • опис типу РЛС, її розміщення та супровідної техніки.

Повідомити про ворожу активність можна через «Дію»: оберіть розділ Сервіси – чатбот єВорог або скористайтеся прямим посиланням t.me/evorog_bot.

Після передачі інформації рекомендується очистити листування та кеш месенджера.

Як повідомили в Дії, чатботом скористалися вже понад 674 тисячі українців. Ці повідомлення стали реальним внеском у знищення техніки ворога та збереження людських життів.

Особливо важливо поширити цю інформацію серед мешканців Запорізької, Донецької, Луганської, Херсонської областей і тимчасово окупованого Криму.

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Дія

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