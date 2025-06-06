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Самозахист із трагедією: Верховний суд штату Массачусетс вирішує долю чоловіка, який випадково вбив стороннього

13:19, 6 червня 2025
Випадкове вбивство під час самозахисту поставило перед судом питання: де межа між правом на захист і кримінальною відповідальністю.
Самозахист із трагедією: Верховний суд штату Массачусетс вирішує долю чоловіка, який випадково вбив стороннього
Фото: unsplash
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У Массачусетсі триває резонансна справа: чоловік, який намагався захистити себе від озброєного суперника, випадково застрелив працівника салону краси. Прокуратура хоче звинуватити його у вбивстві другого ступеня, але Верховний суд штату вважає, що це може бути перебільшенням. Про це повідомляє CouthouseNews.

Вбивство другого ступеня — це категорія злочину, яка у США трактується як навмисне вбивство без попереднього плану або вбивство, вчинене внаслідок надзвичайної необережності. Йдеться не про холоднокровне вбивство з чітко продуманим наміром, а про ситуацію, коли людина свідомо вдається до небезпечних дій, які з великою ймовірністю можуть призвести до смерті іншого.

Все сталося у січні 2023 року в місті Голйок. Кеннет Сантана-Родрігес та жінка на ім’я Саша Сантьяго прийшли на педикюр до торговельного центру. За словами чоловіка, до них підійшов Ірвінг Санчес — нібито суперник у любовному трикутнику. Санчес спочатку ударив його, а потім показав зброю зі словами: «Ти знаєш, що буде далі».

Сантана-Родрігес відкрив вогонь першим, однак смертельно поранив не Санчеса, а співробітника салону. Санчес утік з місця події.

Саша Сантьяго, втім, має іншу версію — вона заявила, що насправді є дівчиною Санчеса й має від нього дитину. Вона нібито намагалася заспокоїти Санчеса, пояснюючи, що з Сантана-Родрігесом у неї лише дружні стосунки.

Сантана-Родрігес стверджує, що діяв у межах самозахисту, і максимум, у чому його можна звинуватити — це ненавмисне вбивство. Прокуратура ж наполягає на вбивстві другого ступеня, наголошуючи, що навіть у стані самозахисту людина має діяти обачно.

Суддя першої інстанції звернувся до Верховного суду штату з проханням дати правову оцінку. Під час слухання більшість суддів висловили сумніви щодо позиції обвинувачення.

«Коли на тебе нападають, ти дієш інстинктивно. Хто в той момент думає про ретроспективну обережність?» — сказав суддя Френк Газіано.

Прокурор Тревіс Лінч заявив, що людина повинна бути «поміркованою» навіть у захисті, бо інакше з’явиться ризик, що постраждають сторонні. Він навіть припустив, що використання зброї без спеціального навчання може бути ознакою недбалості.

Судді сприйняли цю ідею скептично. «Це нове правило?» — здивувалася суддя Габріель Волоходжіан. «Так, це нове», — визнав Лінч.

Інші судді також розкритикували логіку звинувачення. «Це не те саме, що стрілянина по натовпу. Якщо у тебе є право на летальну силу, ти маєш право діяти, навіть якщо сталася трагедія», — додав суддя Газіано.

Захисник підсудного Даніел Гейган зазначив, що навіть якщо дії його клієнта були необережними, максимум — це кваліфікація як ненавмисне вбивство, а не вбивство другого ступеня. Суд, схоже, схиляється до такого підходу.

Цей процес може стати прецедентним, адже досі суди штату Массачусетс не визначалися, чи може діяти самозахист, якщо замість нападника гине стороння особа. У 38 штатах США самозахист у таких випадках допускається, хоча часто — із застереженнями щодо необережності або надмірного застосування сили.

Судове рішення у цій справі може вплинути на трактування самозахисту в усьому штаті.

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