Самооборона с трагедией: Верховный суд штата Массачусетс решает судьбу мужчины, который случайно убил постороннего

Случайное убийство во время самозащиты поставило перед судом вопрос: где граница между правом на защиту и уголовной ответственностью.

Фото: unsplash

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В Массачусетсе продолжается резонансное дело: мужчина, пытавшийся защититься от вооруженного соперника, случайно застрелил сотрудника салона красоты. Прокуратура хочет обвинить его в убийстве второй степени, но Верховный суд штата считает, что это може быть чрезмерною мірою. Об этом сообщает CourthouseNews.

Убийство второй степени — это категория преступления, которая в США трактуется как умышленное убийство без предварительного плана либо убийство, совершенное в результате крайней неосторожности. Речь не идет о хладнокровном убийстве с заранее обдуманным намерением, а о ситуации, когда человек сознательно прибегает к опасным действиям, которые с высокой вероятностью могут привести к смерти другого.

Все произошло в январе 2023 года в городе Холиок. Кеннет Сантана-Родригес и женщина по имени Саша Сантьяго пришли на педикюр в торговый центр. По словам мужчины, к ним подошел Ирвинг Санчес — якобы соперник в любовном треугольнике. Санчес сначала ударил его, а затем показал оружие со словами: «Ты знаешь, что сейчас будет».

Сантана-Родригес выстрелил первым, но смертельно ранил не Санчеса, а сотрудника салона. Санчес скрылся с места происшествия.

Саша Сантьяго, однако, представила другую версию — она утверждает, что на самом деле является девушкой Санчеса и у них есть общий ребенок. По ее словам, она пыталась успокоить ревнивого Санчеса, объясняя, что с Сантаной-Родригесом их связывают только дружеские отношения.

Сантана-Родригес заявляет, что действовал в рамках самообороны, и максимум, в чем его можно обвинить — это непредумышленное убийство. Прокуратура же настаивает на убийстве второй степени, подчеркивая, что даже в состоянии самообороны человек должен действовать осмотрительно.

Судья первой инстанции обратился к Верховному суду штата с просьбой дать правовую оценку. Во время слушания большинство судей выразили сомнения относительно позиции обвинения.

«Оглядываться назад легко, но когда на тебя нападают — у тебя нет такой роскоши. Ты действуешь инстинктивно», — заявил судья Фрэнк Газиано.

Прокурор Трэвис Линч утверждал, что даже в обороне человек должен быть «благоразумным», иначе могут пострадать посторонние. Он даже предположил, что использование оружия без специальной подготовки может считаться признаком неосторожности.

Судьи отреагировали на это скептически. «Это новое правило?» — удивилась судья Габриэль Волоходжиан. «Да, это новое», — признал Линч.

Другие судьи также раскритиковали логику обвинения. «Это не то же самое, что стрелять по толпе. Если у тебя есть право на смертельную силу — ты имеешь право действовать, даже если произошла трагедия», — добавил судья Газиано.

Адвокат подсудимого Даниэл Хейган отметил, что даже если действия его клиента были неосторожными, максимум — это квалификация как непредумышленное убийство, но никак не убийство второй степени. Суд, судя по всему, склоняется именно к такому подходу.

Этот процесс может стать прецедентным, ведь до сих пор суды штата Массачусетс не выносили четкого решения, считается ли самооборона правомерной, если вместо нападавшего погибает посторонний. В 38 штатах США такая самооборона допускается, хотя часто — с оговорками относительно неосторожности или чрезмерного применения силы.

Решение суда в этом деле может повлиять на трактовку самообороны во всем штате.

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