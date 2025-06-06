Практика судов
  1. В Украине

В Николаеве судят экс-полицейского, который жестоко убил бывшего мужа сожительницы

13:01, 6 июня 2025
Мужчина много раз ударил оппонента по голове и наступил на шею, в результате чего тот умер.
В Николаеве судят экс-полицейского, который жестоко убил бывшего мужа сожительницы
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Центральном районном суде Николаева началось рассмотрение дела 34-летнего экс-полицейского, обвиняемого в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В момент преступления он был инспектором патрульной полиции Херсонского районного управления со званием старшего лейтенанта. В ноябре 2024 года он, по просьбе сожительницы, пришел к ее бывшему мужу, чтобы помочь открыть дверь квартиры, но после совместного употребления спиртного между ними возник конфликт, во время которого полицейский нанес потерпевшему 8 ударов по голове и наступил на шею, что привело к смерти от механической асфиксии.

На суде выступила мать погибшего, которая рассказала об обстоятельствах того дня и подтвердила, что обвиняемый прибыл по просьбе бывшей жены ее сына, а прокурор попросил продолжить содержание подозреваемого под стражей.

Для решения этого вопроса суд удалился в совещательную комнату.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Николаев

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Комитет рекомендовал принять изменения в УК и УПК относительно условий освобождения от ответственности за дезертирство и СЗЧ

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять изменения в УК и УПК, которые устранят проблемы с порядком освобождения от уголовной ответственности восстановленных на службе военных, ранее совершивших СЗЧ или дезертирство.

Верховный Суд высказался о доплате к пенсии 2000 грн и индексации пенсии военнослужащего в связи с изменением прожиточного минимума

Верховный Суд разрешил спор о правильности исчисления и выплаты пенсии бывшему военнослужащему, которому пенсионный орган на основании решения суда осуществил перерасчет и выплату пенсии с учетом прожиточного минимума, а также прекратил выплату доплаты к пенсии в размере 2000 грн и индексации за 2022-2023 годы.

Кабмин предлагает изменить порядок выдачи временного удостоверения гражданина Украины

Будет исключена норма о выдаче нового временного удостоверения гражданина Украины в случае истечения срока действия предыдущего.

Вместо маленьких судов, в которых есть один или два судьи, лучше создать крупные суды, которые будут более эффективными — РСУ

Суды, в которых мало судей, создают больше проблем, чем приносят пользы.

Военнослужащие по контракту, которые после направления в другое формирование отказались от контракта, будут считаться проходящими службу как мобилизованные по призыву — законопроект

Также законопроект касается вопросов направления военнослужащих разведки или СБУ в Вооруженные Силы.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео