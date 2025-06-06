В Николаеве судят экс-полицейского, который жестоко убил бывшего мужа сожительницы

Мужчина много раз ударил оппонента по голове и наступил на шею, в результате чего тот умер.

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В Центральном районном суде Николаева началось рассмотрение дела 34-летнего экс-полицейского, обвиняемого в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В момент преступления он был инспектором патрульной полиции Херсонского районного управления со званием старшего лейтенанта. В ноябре 2024 года он, по просьбе сожительницы, пришел к ее бывшему мужу, чтобы помочь открыть дверь квартиры, но после совместного употребления спиртного между ними возник конфликт, во время которого полицейский нанес потерпевшему 8 ударов по голове и наступил на шею, что привело к смерти от механической асфиксии.

На суде выступила мать погибшего, которая рассказала об обстоятельствах того дня и подтвердила, что обвиняемый прибыл по просьбе бывшей жены ее сына, а прокурор попросил продолжить содержание подозреваемого под стражей.

Для решения этого вопроса суд удалился в совещательную комнату.

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