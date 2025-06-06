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У Миколаєві судять експоліцейського, який жорстко вбив колишнього чоловіка співмешканки

13:01, 6 червня 2025
Чоловік багато разів вдарив опонента по голові та наступив на шию, внаслідок чого той помер.
У Миколаєві судять експоліцейського, який жорстко вбив колишнього чоловіка співмешканки
Фото: Центральний районний суд Миколаєва
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У Центральному районному суді Миколаєва розпочався розгляд справи 34-річного експоліцейскього, якого звинувачуюють у вбивстві. Про це повідомляє пресслужба суду.

На момент злочину він був інспектором патрульної поліції Херсонського районного управління зі званням старшого лейтенанта. У листопаді 2024 року він, на прохання співмешканки, прийшов до її колишнього чоловіка, щоб допомогти відчинити двері квартири, але після спільного вживання спиртного між ними виник конфлікт, під час якого поліцейський завдав потерпілому 8 ударів по голові та наступив на шию, що призвело до смерті від механічної асфіксії.

На суді виступила мати загиблого, яка розповіла про обставини того дня та підтвердила, що обвинувачений прибув на прохання колишньої дружини її сина, а прокурор попросив продовжити тримання підозрюваного під вартою.

Для вирішення цього питання, суд видалився до нарадчої кімнати.

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Миколаїв

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