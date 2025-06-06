«Укрпошта» дозволить отримувати до п’яти посилок без черги

Нововведення почнуть діяти з 9 червня.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З 9 червня клієнти «Укрпошти», які приходять виключно за посилками, зможуть отримувати до п’яти відправлень поза чергою. Про це повідомила пресслужба компанії.

Зміни стосуються, зокрема, відділень, де наразі відсутнє окреме віконце для видачі посилок. Нововведення має пришвидшити обслуговування та зменшити черги.

У компанії також відзвітували, що у травні 98% внутрішніх відправлень було доставлено вчасно. Це стало можливим завдяки автоматизації сортування та оптимізації логістики.

Причиною затримок решти 2% стали ворожі обстріли на Донеччині, Сумщині та Херсонщині, зазначили в «Укрпошті».

Для порівняння, у світі вважається хорошим показник доставки на рівні 95%, а лідери галузі — FedEx і UPS — досягають рівня 95–97%.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.