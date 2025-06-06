На Сумщині затвердили алгоритм проведення масових заходів під час воєнного стану

Організатор заходу повинен повідомити адміністрацію про свій намір не пізніше ніж за 10 робочих днів, а у повідомленні треба вказати низку даних.

Фото: zabor.zp.ua

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Сумська обласна військова адміністрація повідомила що під час засідання Ради оборони Сумської області затвердили Алгоритм проведення масових заходів на території Сумської області в умовах правового режиму воєнного стану за виключних обставин.

«Через воєнний стан на території Сумської області заборонено проводити будь-які масові заходи, окрім загальнодержавних.

Проведення масових заходів (мирних зборів, мітингів, походів і демонстрацій, інших спортивних, освітніх, культурно-просвітницьких, релігійних, розважальних та видовищних тощо) в умовах воєнного стану на території Сумської області можливе лише за виключних обставин і тільки за умови їх письмового погодження з відповідними районними військовими адміністраціями або Сумською міською військовою адміністрацією за 5 робочих днів до дня проведення», - йдеться у заяві.

Зазначається, що відповідь про дозвіл або відмову надається підписом голови або заступника голови відповідної адміністрації.

Також важливо знати: жодні масові заходи не можна проводити ближче ніж за 20 кілометрів до кордону з російською федерацією або до лінії бойових дій. Інформацію про ці зони надає військове командування.

Організатор заходу повинен повідомити адміністрацію про свій намір не пізніше ніж за 10 робочих днів. У повідомленні мають бути вказані такі дані:

Дата, час початку і тривалість заходу. Для чого проводиться захід, і чому його важливо провести саме зараз, під час воєнного стану. Де саме буде проходити захід (або його маршрут), і чи є поблизу (до 400 метрів) укриття, де учасники зможуть сховатися у разі тривоги. Скільки людей планується залучити. Хто є організатором і відповідальною особою (їхні контактні дані та, якщо організатор – юридична особа, назва і адреса). Чи планується встановлення тимчасових споруд (сцени, наметів), використання мікрофонів та гучномовців.

Кількість учасників не повинна перевищувати місткість укриття, яке знаходиться поруч. І при цьому організатор обов’язково має заздалегідь погодити використання цього укриття з його власником.

Після отримання дозволу організатор не пізніше ніж за 2 робочі дні до заходу повинен повідомити місцеві підрозділи поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій і Служби безпеки України. Ці служби забезпечують охорону порядку, безпеку людей, контроль руху транспорту та готовність реагувати у разі надзвичайних ситуацій.

Організатор заходу і відповідальна особа несуть повну особисту відповідальність за безпеку людей. Вони зобов’язані:

У разі оголошення повітряної тривоги – негайно припинити захід, попередити всіх учасників і організувати евакуацію до найближчого укриття. Стежити за тим, щоб учасники дотримувалися порядку. Мати на місці захід аптечку для надання першої медичної допомоги. Дотримуватись правил пожежної безпеки.

Якщо звернення про дозвіл на захід надійшло до Сумської обласної державної адміністрації, його передають на розгляд до відповідної районної або міської військової адміністрації протягом 3 робочих днів.

Також усі районні та міська військові адміністрації щомісяця до 10 числа подають до обласної військової адміністрації звіт: скільки звернень на проведення заходів було отримано та скільки дозволів було видано.

Ці правила мають рекомендаційний характер для громадян та юридичних осіб.

Вимоги (рекомендації) цього Алгоритму не поширюються на заходи, організатором яких є органи державної влади, місцевого самоврядування, військового командування та складових сектору безпеки і оборони, що розміщені на території Сумської області, а також на організацію проведення поховальних ритуалів, і заходів, пов’язаних із вшануванням загиблих у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

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