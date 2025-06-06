Численні руйнування та пожежі: у Луцьку внаслідок обстрілу постраждали 15 людей, фото

У Луцьку пошкоджено будинки та адмінбудівлі.

Фото: ДСНС

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У ніч проти 6 червня внаслідок російського обстрілу Луцька зазнали значних руйнувань житлова та промислова інфраструктура: постраждав дев’ятиповерховий будинок, адмінбудівлі, меблевий цех та ремонтні майстерні. Про це повідомляє ДСНС.

Щонайменше 15 людей отримали поранення, а з постраждалої багатоповерхівки рятувальники разом із поліцейськими евакуювали 5 осіб та кількох домашніх тварин.

На місці події працюють усі служби, залучено понад 100 рятувальників і 25 одиниць техніки ДСНС, які вже ліквідували всі пожежі.

Для підтримки постраждалих розгорнуто «Пункт незламності».

За даними місцевої влади, під час атаки по Луцьку було застосувано 15 дронів і шість ракет.

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