Коли можна не міняти паспорт-книжечку: що потрібно знати власникам старих документів

У ДМС наголосили, що законодавство не встановлює кінцевого строку дії паспортів громадянина України зразка 1994 року.

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Міграційна служба Дніпропетровської області роз'яснила, що законодавство України не визначає кінцевої дати чинності паспортів громадянина України зразка 1994 року. Якщо паспорт-книжечка не має пошкоджень і містить актуальну інформацію, він залишається дійсним документом, а обміняти його на ID-картку можна за власним бажанням.

Коли оформлюється ID-картка

Згідно з чинним законодавством, оформлення ID-картки здійснюється у таких випадках:

після досягнення 14-річного віку;

у разі втрати або викрадення паспорта;

після закінчення строку дії ID-картки;

у разі зміни інформації в паспорті-книжечці;

якщо в документі виявлено помилку;

якщо паспорт став непридатним для подальшого використання;

під час заміни паспорта зразка 1994 року, якщо його власник не вклеїв нову фотокартку протягом одного місяця після досягнення 25 або 45 років, з урахуванням особливостей дії воєнного стану в Україні.

Куди звернутися

У Міграційній службі зазначили, що для оформлення ID-картки можна звернутися до будь-якого підрозділу Державної міграційної служби у Дніпропетровській області незалежно від місця реєстрації.

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