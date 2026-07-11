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Коли можна не міняти паспорт-книжечку: що потрібно знати власникам старих документів

18:13, 11 липня 2026
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У ДМС наголосили, що законодавство не встановлює кінцевого строку дії паспортів громадянина України зразка 1994 року.
Коли можна не міняти паспорт-книжечку: що потрібно знати власникам старих документів
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Міграційна служба Дніпропетровської області роз'яснила, що законодавство України не визначає кінцевої дати чинності паспортів громадянина України зразка 1994 року. Якщо паспорт-книжечка не має пошкоджень і містить актуальну інформацію, він залишається дійсним документом, а обміняти його на ID-картку можна за власним бажанням.

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Коли оформлюється ID-картка

Згідно з чинним законодавством, оформлення ID-картки здійснюється у таких випадках:

  • після досягнення 14-річного віку;
  • у разі втрати або викрадення паспорта;
  • після закінчення строку дії ID-картки;
  • у разі зміни інформації в паспорті-книжечці;
  • якщо в документі виявлено помилку;
  • якщо паспорт став непридатним для подальшого використання;
  • під час заміни паспорта зразка 1994 року, якщо його власник не вклеїв нову фотокартку протягом одного місяця після досягнення 25 або 45 років, з урахуванням особливостей дії воєнного стану в Україні.

Куди звернутися

У Міграційній службі зазначили, що для оформлення ID-картки можна звернутися до будь-якого підрозділу Державної міграційної служби у Дніпропетровській області незалежно від місця реєстрації.

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