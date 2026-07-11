Коли можна не міняти паспорт-книжечку: що потрібно знати власникам старих документів
Міграційна служба Дніпропетровської області роз'яснила, що законодавство України не визначає кінцевої дати чинності паспортів громадянина України зразка 1994 року. Якщо паспорт-книжечка не має пошкоджень і містить актуальну інформацію, він залишається дійсним документом, а обміняти його на ID-картку можна за власним бажанням.
Коли оформлюється ID-картка
Згідно з чинним законодавством, оформлення ID-картки здійснюється у таких випадках:
- після досягнення 14-річного віку;
- у разі втрати або викрадення паспорта;
- після закінчення строку дії ID-картки;
- у разі зміни інформації в паспорті-книжечці;
- якщо в документі виявлено помилку;
- якщо паспорт став непридатним для подальшого використання;
- під час заміни паспорта зразка 1994 року, якщо його власник не вклеїв нову фотокартку протягом одного місяця після досягнення 25 або 45 років, з урахуванням особливостей дії воєнного стану в Україні.
Куди звернутися
У Міграційній службі зазначили, що для оформлення ID-картки можна звернутися до будь-якого підрозділу Державної міграційної служби у Дніпропетровській області незалежно від місця реєстрації.
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