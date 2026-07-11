Чи має право садове товариство відключити електроенергію за несплату — рішення суду

Дніпровський районний суд Києва визнав незаконним відключення садовим товариством електропостачання власнику дачної ділянки та зобов'язав відновити подачу електроенергії.

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Спори між членами садових товариств та їх органами управління щодо відключення електропостачання виникають доволі часто, особливо у випадках, коли товариство вважає, що споживач має заборгованість за використану електроенергію.

Водночас порядок припинення електропостачання детально врегульований законодавством, а його недотримання може стати підставою для визнання відповідних дій незаконними. Особливого значення такі спори набувають у випадках, коли електропостачання припиняється не оператором системи чи електропостачальником, а іншими особами.

Саме такий спір розглянув Дніпровський районний суд міста Києва у цивільній справі за позовом до Садового товариства про захист прав споживача шляхом визнання незаконними дій щодо відключення від електропостачання та зобов'язання поновити електропостачання. За результатами розгляду суд задовольнив позов, визнав дії товариства незаконними та зобов'язав відновити електропостачання садової ділянки.

Суть справи

Позивач, який є членом Садового товариства «Червоний хімік» та користується садовою ділянкою, звернувся до суду після того, як правління товариства відключило його будинок від електропостачання через нібито наявну заборгованість за спожиту електроенергію.

Як зазначалося у позові, під час загальних зборів товариства у березні 2023 року голова правління повідомила про заборгованість позивача у розмірі від 30 до 40 тисяч гривень, однак документального підтвердження цієї суми не надала. Позивач запропонував провести взаємозвірку розрахунків, оскільки, за його власними підрахунками, заборгованість на той момент становила 7 500 грн. Проте звірка проведена не була, а на численні звернення щодо надання інформації про показники лічильника, проведені платежі та стан розрахунків керівництво товариства не реагувало.

Позивач також зазначав, що садівничу книжку йому повернули лише у травні 2023 року, причому останній запис про оплату був внесений за січень 2020 року, хоча фактично платежі здійснювалися й після цього. Отриманий ним витяг із протоколу загальних зборів також не був належним чином засвідчений.

30 березня 2023 року представники товариства відключили будинок позивача від електропостачання шляхом від'єднання від електромережі на електроопорі. Позивач наголошував, що на момент відключення діяла постанова Кабінету Міністрів України від 5 березня 2022 року №206, яка забороняла припинення надання житлово-комунальних послуг населенню під час воєнного стану. Після самостійного відновлення електропостачання його будинок повторно був відключений 2 квітня 2023 року. Надалі між сторонами виникли конфлікти під час спроб повторного підключення.

Крім того, у жовтні 2023 року позивач отримав акт взаєморозрахунків, відповідно до якого його заборгованість на грудень 2021 року становила вже 58 706,69 грн, а в грудні 2023 року товариство повідомило про заборгованість у розмірі 81 279,66 грн. Позивач вважав ці розрахунки недостовірними та зазначав, що садове товариство не має повноважень самостійно відключати споживачів від електропостачання, оскільки такі повноваження законодавством надані лише уповноваженим представникам оператора системи або електропостачальника. На підтвердження своєї позиції він посилався на практику Верховного Суду.

Відповідач позов не визнав. Представник садового товариства зазначав, що правління виконувало рішення загальних зборів про відключення позивача від електропостачання у зв'язку зі значною заборгованістю за спожиту електроенергію та членськими внесками. За твердженням відповідача, позивач тривалий час не оплачував спожиту електроенергію, користувався нею понад установлені ліміти, самовільно підключався до електромережі, не передавав показники лічильника та не виконував рішення органів управління товариства. Також зазначалося, що наявність боргу окремих членів створювала ризик відключення від електропостачання всього садового товариства через його заборгованість перед електропостачальною компанією.

Що вирішив суд

Дослідивши матеріали справи № 755/14515/25, суд встановив, що будинок позивача дійсно був відключений від електропостачання представниками садового товариства на виконання рішення правління від 5 березня 2023 року через наявність заборгованості за спожиту електроенергію. Суд також встановив, що на момент розгляду справи будинок тривалий час залишався без електропостачання.

Суд звернув увагу, що відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» та Правил роздрібного ринку електричної енергії садове товариство є колективним побутовим споживачем електричної енергії. Разом із тим відключення споживачів від електромереж колективного побутового споживача можливе лише у порядку, визначеному Правилами роздрібного ринку електричної енергії, та на вимогу постачальника електричної енергії.

Суд зазначив, що належних і допустимих доказів звернення постачальника електричної енергії до садового товариства з вимогою про відключення позивача від електромереж відповідач не надав. Крім того, правління садового товариства не є представником оператора системи у розумінні Закону України «Про ринок електричної енергії» та Правил роздрібного ринку електричної енергії, а тому не наділене повноваженнями самостійно здійснювати такі відключення у порядку, передбаченому законодавством.

Також суд звернув увагу, що відповідач не надав належних і допустимих доказів самовільного підключення позивача до електромережі чи належної фіксації такого порушення відповідно до вимог Правил роздрібного ринку електричної енергії. Крім того, садове товариство не зверталося до суду з позовом про стягнення заборгованості за спожиту електроенергію, а тому її розмір судовим рішенням не встановлювався.

Окремо суд зазначив, що хоча статут товариства передбачає право відключати землевласника від електромережі у разі несплати членських внесків або вартості електроенергії, такі положення статуту не можуть застосовуватися всупереч вимогам законодавства, яке встановлює спеціальний порядок припинення електропостачання. При цьому статут також не передбачає можливості відключення члена товариства від загальної мережі енергопостачання як заходу відповідальності за порушення правил користування електроенергією.

З огляду на встановлені обставини суд дійшов висновку, що вимоги позивача є обґрунтованими, визнав незаконними дії Садового товариства «Червоний хімік» щодо відключення садової ділянки від електропостачання, зобов'язав товариство поновити електропостачання та стягнув із нього на користь держави судовий збір.

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