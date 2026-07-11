Имеет ли право садовое общество отключить электроэнергию за неуплату — решение суда

Днепровский районный суд Киева признал незаконным отключение садовым обществом электроснабжения владельцу дачного участка и обязал возобновить подачу электроэнергии.

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Споры между членами садоводческих товариществ и их органами управления по поводу отключения электроснабжения возникают довольно часто, особенно в случаях, когда товарищество считает, что потребитель имеет задолженность за использованную электроэнергию.

В то же время порядок прекращения электроснабжения детально урегулирован законодательством, а его несоблюдение может стать основанием для признания соответствующих действий незаконными. Особое значение такие споры приобретают в случаях, когда электроснабжение прекращается не оператором системы или поставщиком электроэнергии, а другими лицами.

Именно такой спор рассмотрел Днепровский районный суд города Киева по гражданскому делу по иску к Садовому товариществу о защите прав потребителя путем признания незаконными действий по отключению от электроснабжения и обязании восстановить электроснабжение. По результатам рассмотрения суд удовлетворил иск, признал действия товарищества незаконными и обязал восстановить электроснабжение садового участка.

Суть дела

Истец, являющийся членом Садового товарищества «Красный химик» и пользующийся садовым участком, обратился в суд после того, как правление товарищества отключило его дом от электроснабжения из-за якобы имеющейся задолженности за потребленную электроэнергию.

Как отмечалось в иске, во время общего собрания товарищества в марте 2023 года председатель правления сообщила о задолженности истца в размере от 30 до 40 тысяч гривен, однако документального подтверждения этой суммы не предоставила. Истец предложил провести взаимную сверку расчетов, поскольку, по его собственным подсчетам, задолженность на тот момент составляла 7 500 грн. Однако сверка проведена не была, а на многочисленные обращения о предоставлении информации о показаниях счетчика, произведенных платежах и состоянии расчетов руководство товарищества не реагировало.

Истец также указывал, что садоводческую книжку ему вернули только в мае 2023 года, причем последняя запись об оплате была внесена за январь 2020 года, хотя фактически платежи осуществлялись и после этого. Полученная им выписка из протокола общего собрания также не была надлежащим образом заверена.

30 марта 2023 года представители товарищества отключили дом истца от электроснабжения путем отсоединения от электросети на электроопоре. Истец подчеркивал, что на момент отключения действовало постановление Кабинета Министров Украины от 5 марта 2022 года №206, которое запрещало прекращение предоставления жилищно-коммунальных услуг населению во время военного положения. После самостоятельного восстановления электроснабжения его дом повторно был отключен 2 апреля 2023 года. В дальнейшем между сторонами возникли конфликты во время попыток повторного подключения.

Кроме того, в октябре 2023 года истец получил акт взаиморасчетов, согласно которому его задолженность по состоянию на декабрь 2021 года составляла уже 58 706,69 грн, а в декабре 2023 года товарищество сообщило о задолженности в размере 81 279,66 грн. Истец считал эти расчеты недостоверными и указывал, что садовое товарищество не имеет полномочий самостоятельно отключать потребителей от электроснабжения, поскольку такие полномочия законодательством предоставлены только уполномоченным представителям оператора системы или поставщика электроэнергии. В подтверждение своей позиции он ссылался на практику Верховного Суда.

Ответчик иск не признал. Представитель садового товарищества указывал, что правление исполняло решение общего собрания об отключении истца от электроснабжения в связи со значительной задолженностью за потребленную электроэнергию и членские взносы. По утверждению ответчика, истец длительное время не оплачивал потребленную электроэнергию, пользовался ею сверх установленных лимитов, самовольно подключался к электросети, не передавал показания счетчика и не выполнял решения органов управления товарищества. Также отмечалось, что наличие задолженности отдельных членов создавало риск отключения от электроснабжения всего садового товарищества из-за его задолженности перед энергоснабжающей компанией.

Что решил суд

Исследовав материалы дела №755/14515/25, суд установил, что дом истца действительно был отключен от электроснабжения представителями садового товарищества во исполнение решения правления от 5 марта 2023 года в связи с наличием задолженности за потребленную электроэнергию. Суд также установил, что на момент рассмотрения дела дом длительное время оставался без электроснабжения.

Суд обратил внимание, что в соответствии с Законом Украины «О рынке электрической энергии» и Правилами розничного рынка электрической энергии садовое товарищество является коллективным бытовым потребителем электрической энергии. Вместе с тем отключение потребителей от электросетей коллективного бытового потребителя возможно только в порядке, определенном Правилами розничного рынка электрической энергии, и по требованию поставщика электрической энергии.

Суд указал, что надлежащих и допустимых доказательств обращения поставщика электрической энергии к садовому товариществу с требованием об отключении истца от электросети ответчик не предоставил. Кроме того, правление садового товарищества не является представителем оператора системы в понимании Закона Украины «О рынке электрической энергии» и Правил розничного рынка электрической энергии, а потому не наделено полномочиями самостоятельно осуществлять такие отключения в порядке, предусмотренном законодательством.

Также суд обратил внимание, что ответчик не предоставил надлежащих и допустимых доказательств самовольного подключения истца к электросети либо надлежащей фиксации такого нарушения в соответствии с требованиями Правил розничного рынка электрической энергии. Кроме того, садовое товарищество не обращалось в суд с иском о взыскании задолженности за потребленную электроэнергию, поэтому ее размер судебным решением не устанавливался.

Отдельно суд отметил, что хотя устав товарищества предусматривает право отключать землевладельца от электросети в случае неуплаты членских взносов или стоимости электроэнергии, такие положения устава не могут применяться вопреки требованиям законодательства, устанавливающего специальный порядок прекращения электроснабжения. При этом устав также не предусматривает возможности отключения члена товарищества от общей сети электроснабжения как меры ответственности за нарушение правил пользования электроэнергией.

Учитывая установленные обстоятельства, суд пришел к выводу, что требования истца являются обоснованными, признал незаконными действия Садового товарищества «Красный химик» по отключению садового участка от электроснабжения, обязал товарищество восстановить электроснабжение и взыскал с него в пользу государства судебный сбор.

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