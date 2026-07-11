Суд обязал выплатить военному 70 тысяч грн: отсутствие рапорта не лишает права на вознаграждение

Львовский окружной админсуд признал противоправным отказ в выплате военнослужащему одноразового вознаграждения в размере 70 тысяч гривен за выполнение боевых задач, отметив, что отсутствие рапорта командира не может лишать военного гарантированного законом права на выплату, если факт его участия в боевых действиях подтверждается другими надлежащими доказательствами.

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Львовский окружной административный суд рассмотрел дело о праве военнослужащего Государственной пограничной службы Украины на получение единовременного вознаграждения в размере 70 000 грн за каждые 30 дней выполнения боевых (специальных) задач на линии боевого соприкосновения.

Предметом спора стал вопрос, может ли воинская часть отказать в начислении и выплате этого вознаграждения исключительно из-за отсутствия рапортов командира подразделения, если факт выполнения боевых задач подтверждается другими надлежащими доказательствами.

Обстоятельства дела

Военнослужащий обратился в административный суд с иском к воинской части, в котором просил признать противоправной ее бездеятельность по неначислению и невыплате единовременного вознаграждения в размере 70 000 гривен за каждые 30 дней выполнения боевых (специальных) задач во время ведения боевых действий на линии боевого соприкосновения с противником, а также обязать начислить и выплатить указанное вознаграждение за определенные периоды прохождения службы.

Иск был мотивирован тем, что военнослужащий непосредственно выполнял боевые (специальные) задачи на линии боевого соприкосновения, что, по его мнению, в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины №168 и Особенностями, утвержденными приказом Министерства внутренних дел Украины №726, предоставляло ему право на получение единовременного вознаграждения в размере 70 000 гривен за каждые 30 суммарно исчисленных дней выполнения таких задач.

После обращения представителя военнослужащего с адвокатским запросом пограничный отряд подтвердил, что истец в пределах спорных периодов действительно привлекался к выполнению боевых (специальных) задач на линии боевого соприкосновения вплоть до ротного опорного пункта включительно. Также было сообщено, что сведения об участии военнослужащего содержатся в выписках из журналов боевых действий, однако штабом пограничного отряда не велся отдельный учет дней для выплаты вознаграждения в размере 70 000 гривен.

Материалы дела содержали выписки из журналов боевых действий, согласно которым военнослужащий в определенные периоды выполнял боевые (специальные) задачи на линии боевого соприкосновения в составе четвертой пограничной комендатуры быстрого реагирования пограничного отряда. В этих документах указывалось, что военнослужащий обеспечивал прикрытие государственной границы, отражение наступления противника, удержание определенных рубежей, ведение позиционной обороны, нанесение огневого поражения противнику и выполнение иных боевых задач в районах ведения боевых действий.

Вместе с тем ответчик отказал в начислении спорного вознаграждения. Воинская часть ссылалась на то, что в штаб пограничного отряда не поступали рапорты командира подразделения о привлечении военнослужащего к выполнению боевых (специальных) задач в соответствующие периоды. По мнению ответчика, именно отсутствие таких рапортов исключало правовые основания для выплаты единовременного вознаграждения, поскольку пунктом 8 Особенностей №726 определен перечень документов, подтверждающих участие военнослужащего в боевых действиях и выполнении боевых задач.

Считая такой отказ незаконным, военнослужащий обратился в суд с требованием признать бездеятельность воинской части противоправной и обязать ее начислить и выплатить единовременное вознаграждение за все спорные периоды.

Позиция суда

Исследовав материалы дела №380/5141/26, суд прежде всего проанализировал правовое регулирование выплаты дополнительного вознаграждения военнослужащим, предусмотренное постановлением Кабинета Министров Украины от 28 февраля 2022 года №168 «Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям», а также приказом Министерства внутренних дел Украины от 26 января 2023 года №36 и приказом МВД от 18 ноября 2022 года №726, которым утверждены Особенности выплаты единовременного вознаграждения в размере 70 000 гривен.

Суд отметил, что постановлением №168 предусмотрено право военнослужащих, непосредственно выполняющих боевые (специальные) задачи на линии боевого соприкосновения с противником либо обеспечивающих осуществление мероприятий по национальной безопасности и обороне в районах ведения боевых действий, на получение единовременного вознаграждения в размере 70 000 гривен за каждые 30 дней выполнения таких задач пропорционально времени их выполнения.

Суд обратил внимание, что Особенности, утвержденные приказом МВД №726, определяют перечень документов, которыми подтверждается выполнение военнослужащим боевых (специальных) задач. К таким документам относятся боевой приказ (боевое распоряжение), журнал боевых действий, журнал ведения оперативной обстановки, боевое донесение, постовая ведомость, рапорт командира подразделения и другие документы, содержащие сведения о непосредственном участии военнослужащего в выполнении соответствующих боевых задач.

Оценивая доводы ответчика, суд указал, что воинская часть фактически связывала право истца на получение вознаграждения исключительно с наличием рапортов командира подразделения. Вместе с тем суд пришел к выводу, что положения приказа №726 не устанавливают рапорт как единственный и исключительный документ, подтверждающий выполнение боевых (специальных) задач. Напротив, нормативное регулирование предусматривает возможность подтверждения таких обстоятельств совокупностью документов, определенных Особенностями.

Суд установил, что материалы дела содержат выписки из журналов боевых действий, информацию о выполнении истцом боевых задач, а также письма воинской части, которыми подтверждено его пребывание на линии боевого соприкосновения и выполнение боевых (специальных) задач в спорные периоды. Таким образом, сам ответчик подтвердил факт участия военнослужащего в выполнении боевых задач, хотя и ссылался на отсутствие отдельных рапортов командира.

Суд отметил, что отсутствие отдельного документа, который оформляется должностными лицами военного управления, не может влечь негативные последствия для военнослужащего, если выполнение им боевых (специальных) задач подтверждается другими надлежащими и допустимыми доказательствами. Неисполнение должностными лицами обязанности по оформлению необходимых документов не может служить основанием для лишения военнослужащего гарантированной государством выплаты.

Кроме того, суд подчеркнул, что ответчик не опроверг сведения, содержащиеся в выписках из журналов боевых действий и других документах, а также не представил доказательств того, что истец фактически не выполнял боевых (специальных) задач в указанные в иске периоды. При таких обстоятельствах отсутствие рапортов само по себе не свидетельствует об отсутствии права на получение единовременного вознаграждения.

Выводы суда

С учетом установленных обстоятельств суд пришел к выводу, что бездеятельность воинской части по неначислению и невыплате истцу единовременного вознаграждения является противоправной.

Суд исходил из того, что материалами дела подтверждено выполнение военнослужащим боевых (специальных) задач на линии боевого соприкосновения, а потому он приобрел право на получение вознаграждения, предусмотренного постановлением Кабинета Министров Украины №168. При этом отсутствие рапортов командира подразделения не может быть самостоятельным и достаточным основанием для отказа в выплате, если соответствующие обстоятельства подтверждаются другими документами, предусмотренными законодательством.

Суд также отметил, что субъект властных полномочий обязан действовать на основании, в пределах полномочий и способом, определенными законом, а принятые им решения либо допущенная бездеятельность должны быть обоснованными, добросовестными, пропорциональными и соответствовать принципу надлежащего управления. Неисполнение должностными лицами воинской части внутренних процедур по оформлению отдельных документов не может приводить к ограничению гарантированного государством права военнослужащего на получение установленных законодательством выплат.

Оценив все представленные сторонами доказательства в их совокупности, суд пришел к выводу, что исковые требования являются обоснованными и подлежат удовлетворению.

В результате суд признал противоправной бездеятельность воинской части по неначислению и невыплате истцу единовременного вознаграждения в размере 70 000 гривен за периоды выполнения им боевых (специальных) задач, обязал ответчика произвести начисление и выплату указанного вознаграждения в соответствии с требованиями постановления Кабинета Министров Украины №168 с учетом фактически подтвержденных дней выполнения боевых (специальных) задач и ранее произведенных выплат, если таковые имели место.

Суд отдельно подчеркнул, что право военнослужащего на получение вознаграждения возникает не вследствие оформления определенного внутреннего документа, а в связи с фактическим выполнением предусмотренных законодательством боевых (специальных) задач, что подтверждается надлежащими доказательствами.

Именно поэтому отсутствие рапорта командира не освобождает воинскую часть от обязанности произвести начисление и выплату денежных средств, если участие военнослужащего в выполнении таких задач подтверждено другими документами, предусмотренными нормативными актами.

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