Когда можно не менять паспорт-книжечку: что нужно знать владельцам старых документов
Миграционная служба Днепропетровской области разъяснила, что законодательство Украины не определяет окончательной даты действия паспортов гражданина Украины образца 1994 года. Если паспорт-книжечка не имеет повреждений и содержит актуальную информацию, он остается действительным документом, а обменять его на ID-карту можно по собственному желанию.
Когда оформляется ID-карта
Согласно действующему законодательству, оформление ID-карты осуществляется в следующих случаях:
- после достижения 14-летнего возраста;
- в случае утери или кражи паспорта;
- по истечении срока действия ID-карты;
- в случае изменения информации в паспорте-книжечке;
- если в документе обнаружена ошибка;
- если паспорт стал непригодным для дальнейшего использования;
- при замене паспорта образца 1994 года, если его владелец не вклеил новую фотографию в течение одного месяца после достижения 25 или 45 лет, с учетом особенностей действия военного положения в Украине.
Куда обратиться
В Миграционной службе отметили, что для оформления ID-карты можно обратиться в любое подразделение Государственной миграционной службы в Днепропетровской области независимо от места регистрации.
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