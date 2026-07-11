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Когда можно не менять паспорт-книжечку: что нужно знать владельцам старых документов

18:13, 11 июля 2026
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В ГМС подчеркнули, что законодательство не устанавливает окончательного срока действия паспортов гражданина Украины образца 1994 года.
Когда можно не менять паспорт-книжечку: что нужно знать владельцам старых документов
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Миграционная служба Днепропетровской области разъяснила, что законодательство Украины не определяет окончательной даты действия паспортов гражданина Украины образца 1994 года. Если паспорт-книжечка не имеет повреждений и содержит актуальную информацию, он остается действительным документом, а обменять его на ID-карту можно по собственному желанию.

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Когда оформляется ID-карта

Согласно действующему законодательству, оформление ID-карты осуществляется в следующих случаях:

  • после достижения 14-летнего возраста;
  • в случае утери или кражи паспорта;
  • по истечении срока действия ID-карты;
  • в случае изменения информации в паспорте-книжечке;
  • если в документе обнаружена ошибка;
  • если паспорт стал непригодным для дальнейшего использования;
  • при замене паспорта образца 1994 года, если его владелец не вклеил новую фотографию в течение одного месяца после достижения 25 или 45 лет, с учетом особенностей действия военного положения в Украине.

Куда обратиться

В Миграционной службе отметили, что для оформления ID-карты можно обратиться в любое подразделение Государственной миграционной службы в Днепропетровской области независимо от места регистрации.

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