Когда можно не менять паспорт-книжечку: что нужно знать владельцам старых документов

В ГМС подчеркнули, что законодательство не устанавливает окончательного срока действия паспортов гражданина Украины образца 1994 года.

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Миграционная служба Днепропетровской области разъяснила, что законодательство Украины не определяет окончательной даты действия паспортов гражданина Украины образца 1994 года. Если паспорт-книжечка не имеет повреждений и содержит актуальную информацию, он остается действительным документом, а обменять его на ID-карту можно по собственному желанию.

Когда оформляется ID-карта

Согласно действующему законодательству, оформление ID-карты осуществляется в следующих случаях:

после достижения 14-летнего возраста;

в случае утери или кражи паспорта;

по истечении срока действия ID-карты;

в случае изменения информации в паспорте-книжечке;

если в документе обнаружена ошибка;

если паспорт стал непригодным для дальнейшего использования;

при замене паспорта образца 1994 года, если его владелец не вклеил новую фотографию в течение одного месяца после достижения 25 или 45 лет, с учетом особенностей действия военного положения в Украине.

Куда обратиться

В Миграционной службе отметили, что для оформления ID-карты можно обратиться в любое подразделение Государственной миграционной службы в Днепропетровской области независимо от места регистрации.

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