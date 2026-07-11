Нужно ли платить за коммунальные услуги, если в квартире никто не живет: что можно не оплачивать, а что придется

Даже если квартира пустует, полностью освободиться от оплаты коммунальных услуг не получится.

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Если в квартире никто не проживает, владелец все равно должен оплачивать часть коммунальных услуг. В то же время начисления за газ, воду, электроэнергию и вывоз бытовых отходов можно приостановить, если выполнить установленные требования. Обязательными к оплате остаются централизованное отопление (при его наличии), содержание дома и придомовой территории, а также абонентская плата за услуги.

Если установлены счетчики

При наличии приборов учета начисления производятся по фактическому потреблению. Если коммунальные ресурсы не используются, суммы в платежках будут нулевыми.

В то же время собственник должен ежемесячно передавать неизменные показания счетчиков, в частности через приложения банков или сервисы поставщиков. Если этого не делать, поставщики могут начать начислять оплату по средним нормам потребления.

Если счетчиков нет

В случае отсутствия приборов учета оплата начисляется по установленным нормам в зависимости от количества зарегистрированных лиц. Чтобы не платить за услуги, которыми фактически никто не пользуется, необходимо уведомить поставщиков о непроживании.

Для этого необходимо:

обратиться в ОСМД или управляющую компанию и оформить акт о не проживании;

подать отдельные заявления поставщикам услуг — водоснабжения, газоснабжения, электроэнергии и вывоза мусора;

приложить документы, подтверждающие отсутствие жильцов, например, загранпаспорт с отметками о пересечении границы, справку о статусе внутренне перемещенного лица, билеты или другие подтверждающие документы;

отправить документы по почте, электронной почте или, если такая возможность предусмотрена, через онлайн-сервисы.

За что придется платить в любом случае

Даже после приостановки начислений за отдельные услуги владельцы жилья обязаны оплачивать:

централизованное отопление, поскольку начисления производятся также за отопление мест общего пользования и за прохождение стояков в квартире;

содержание дома и придомовой территории, что включает уборку, освещение подъездов, обслуживание лифтов и другие расходы;

абонентскую плату за коммунальные услуги, которая является фиксированным платежом и взимается независимо от фактического потребления ресурсов.

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