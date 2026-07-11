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Лубинец требует проверить обстоятельства возможного вывоза 10-летней девочки из Константиновки на ВОТ

18:31, 11 июля 2026
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Омбудсмен заявил, что направил запрос в Донецкую областную государственную администрацию и призвал незамедлительно организовать принудительную эвакуацию детей из прифронтовых населенных пунктов.
Лубинец требует проверить обстоятельства возможного вывоза 10-летней девочки из Константиновки на ВОТ
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Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на информацию о возможном незаконном вывозе 10-летней девочки из Константиновки на временно оккупированную территорию Донецкой области.

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По его словам, российские СМИ распространили видео с ребенком, которого, по утверждениям российской стороны, вывезли на оккупированную территорию. После появления этой информации омбудсмен незамедлительно направил запрос в Донецкую областную военную администрацию для установления всех обстоятельств и ожидает официальной информации.

Почему ребенок оставался в зоне боевых действий

Дмитрий Лубинец подчеркнул, что в первую очередь необходимо выяснить, почему 10-летний ребенок находился в районе, который ежедневно подвергается российским обстрелам.

Он подчеркнул, что линия фронта — не место для детей, а предусмотренный законом механизм принудительной эвакуации должен применяться заблаговременно, даже без согласия родителей или других законных представителей, если это необходимо для спасения ребенка.

Омбудсман также заявил, что необходимо проверить, были ли приняты все необходимые меры для защиты ребенка и не допустили ли ответственные должностные лица бездействия или проволочек. В то же время продолжаются поиски родных девочки.

Принудительная эвакуация детей

Лубинец отметил, что его представитель в Донецкой и Луганской областях Дмитрий Михалев неоднократно обращался с вопросом о необходимости проведения принудительной эвакуации семей с детьми из населенных пунктов, где существует непосредственная угроза их жизни.

По словам омбудсмена, в ответ сообщали, что эвакуацию планировали провести после завершения учебного года. В то же время он отметил, что уже июль, однако эвакуация до сих пор не проведена.

В качестве примера опасности он привел гибель 14-летнего мальчика и его 18-летней сестры в результате российского обстрела Краматорска.

Лубинец признал, что некоторые родители укрывают детей от эвакуации, отказываются уезжать или возвращаются в прифронтовые города после эвакуации. Однако, по его словам, именно для таких случаев и предусмотрен законный механизм принудительной эвакуации, поэтому необходимо находить такие семьи и использовать все возможности для спасения детей.

«Россия систематически похищает украинских детей»

Омбудсмен подчеркнул, что с 2014 года Россия систематически похищает украинских детей, назвав это государственной политикой и военным преступлением.

«Мы уже давно бьем тревогу: каждый день промедления — это подаренный России шанс отобрать еще одного украинского ребенка», — отметил Лубинец.

Он подчеркнул, что каждый случай, когда ребенок остается без надлежащей защиты в условиях смертельной опасности, должен получить принципиальную правовую оценку, а бездействие или промедление не могут быть оправданы, если существовала возможность спасти ребенка.

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