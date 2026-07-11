Военнослужащий просил уволить его в связи с необходимостью ухода за матерью с инвалидностью II группы — суд указал на ошибки, приведшие к отказу

Одной из причин стало отсутствие полного пакета документов и несоблюдение установленной процедуры подачи рапорта.

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Житомирский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска военнослужащего, который просил признать противоправным бездействие воинской части в отношении его увольнения с военной службы по семейным обстоятельствам и обязать командование принять соответствующее решение.

Истец ссылался на необходимость ухода за матерью

Военнослужащий обратился в Житомирский окружной административный суд с административным иском к воинской части, в котором просил:

признать противоправным бездействие воинской части в отношении непринятия решения по рапорту от 4 сентября 2025 года об увольнении солдата с военной службы по призыву во время мобилизации в условиях военного положения по семейным обстоятельствам на основании абзаца седьмого подпункта «г» пункта 2 части 4 статьи 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» в связи с необходимостью постоянного ухода за лицом с инвалидностью II группы;

обязать воинскую часть уволить истца с военной службы по призыву в период мобилизации в условиях военного положения по семейным обстоятельствам на основании абзаца седьмого подпункта «г» пункта 2 части 4 статьи 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» в связи с необходимостью постоянного ухода за лицом с инвалидностью II группы.

Истец обосновывал свои требования тем, что после прибытия в воинскую часть он письменно и устно обращался к непосредственному командиру по поводу наличия оснований для увольнения по семейным обстоятельствам, поскольку его мать является лицом, нуждающимся в постоянном постороннем уходе. Это подтверждалось заключением врачебной комиссии № 1540 от 25 июня 2025 года о наличии когнитивных нарушений у пожилых граждан, вследствие которых они нуждаются в предоставлении социальной услуги по уходу на непрофессиональной основе. Истец утверждал, что рапорты не регистрировались, ответы не предоставлялись, а последующие обращения игнорировались. Впоследствии истец направлял рапорты от 30 июня 2025 года, 23 июля 2025 года и 4 сентября 2025 года, прилагал документы, в частности заключения об инвалидности матери II группы, акты проверки семейного положения, свидетельство о рождении и т. п. Мать истца также обращалась в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Истец самовольно покинул место дислокации воинской части 18 июля 2025 года из-за угрозы жизни матери.

Позиция воинской части

Воинская часть в отзыве на иск опровергла требования, указав, что истец не подавал рапорт в установленном порядке «по команде», не приложил все необходимые документы, в частности свидетельство о расторжении брака родителей, а также находится в статусе самовольно покинувшего место дислокации воинской части.

Что решил суд

Житомирский окружной административный суд рассмотрел дело № 240/21932/25 и вынес решение об отказе в удовлетворении исковых требований в полном объеме.

Суд установил, что истец проходил военную службу по призыву во время мобилизации, подавал рапорты, однако они не были представлены «по цепочке командования» в установленном порядке подчинения, не содержали всех необходимых документов, определенных приложением 19 к Инструкции об организации выполнения Положения о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины, утвержденной приказом Министра обороны Украины от 10 апреля 2009 года № 170 (в частности, свидетельства о расторжении брака родителей для подтверждения отсутствия других лиц, способных осуществлять уход). Командование воинской части надлежащим образом регистрировало и рассматривало рапорты, адвокатские запросы и жалобы, предоставляя мотивированные ответы с разъяснением порядка обращения и перечня необходимых документов. Суд отметил, что нормы Положения о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины, утвержденного Указом Президента Украины от 10 декабря 2008 года № 1153/2008, и Инструкции № 170 четко определяют порядок подачи рапортов «по команде», а подача рапортов непосредственно в воинскую часть без соблюдения субординации не соответствует требованиям.

Суд пришел к выводу, что воинская часть, как субъект властных полномочий, в пределах своей компетенции осуществила все надлежащие действия по рассмотрению обращений истца, следовательно, бездействия не было. Истцом не доказано, что поданные рапорты содержали все необходимые документы для увольнения. Суд также учел, что истец самовольно покинул место дислокации воинской части, что исключает возможность увольнения при наличии правовых оснований в период его отсутствия.

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