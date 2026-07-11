В Венесуэле более 4 тысяч человек погибли из-за землетрясений: что известно о последствиях

Число жертв мощных землетрясений в Венесуэле возросло до 4 118 человек, еще 16 740 получили ранения.

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В результате мощных землетрясений в Венесуэле погибли по меньшей мере 4 118 человек, еще 16 740 человек получили ранения. Об этом сообщает The Guardian.

По словам председателя парламента Венесуэлы Хорхе Родригеса, официальные поисково-спасательные работы уже завершены. В то же время родственники людей, считающихся пропавшими без вести, продолжают самостоятельно разбирать завалы в надежде найти тела своих близких для достойного захоронения.

В пятницу в центральной части Каракаса также было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,0, которое вызвало кратковременную панику среди населения. Из-за подземных толчков людей эвакуировали из ряда зданий.

После завершения спасательной операции страна переходит к этапу восстановления. По оценке Управления ООН по снижению риска бедствий (UNDRR), прямой ущерб, нанесенный жилому фонду и инфраструктуре, составляет около 37 млрд долларов.

Временная президент Венесуэлы Дельси Родригес призвала международное сообщество разблокировать государственные активы, замороженные за рубежом, чтобы направить их на восстановление страны. В частности, она сообщила, что обратилась к королю Великобритании Карлу III с просьбой разрешить использование около 30 тонн венесуэльского золота, которое находится под санкционными ограничениями.

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