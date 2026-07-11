Инфляция замедлилась, но хлеб и растительное масло дорожают: как изменились цены на продукты

Годовая инфляция в Украине в июне замедлилась до 7,2%, однако некоторые продукты и услуги продолжили дорожать.

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В июне 2026 года годовая инфляция в Украине замедлилась до 7,2% против 8,2% в мае. Об этом со ссылкой на данные Государственной службы статистики сообщили в Комитете Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Там обратили внимание, что в прошлом году инфляция была значительно выше. Так, в апреле 2025 года она составляла 15,1%, в мае — 15,9%, а в июне — 14,3%.

Отмечается, что в июне по сравнению с маем цены на продукты питания и безалкогольные напитки в целом снизились на 0,8%.

Больше всего за месяц подорожали подсолнечное масло (+1,7%), рыба и рыбопродукты (+1,6%), макаронные изделия (+1,5%), хлеб (+1%) и сливочное масло (+0,5%). В то же время существенно подешевели яйца (-27,8%), овощи (-3,7%), фрукты (-1,3%), сахар (-0,8%) и молоко (-0,5%).

Несмотря на месячное снижение цен на отдельные продукты, в годовом выражении продуктовая корзина подорожала на 5,6%. Больше всего за последний год выросли цены на рыбу и рыбопродукты (+21,6%), подсолнечное масло (+20,8%), хлеб и хлебобулочные изделия (+19,4%), хлеб (+15,7%) и макаронные изделия (+10,8%). В то же время яйца стали дешевле на 19,4%, овощи — на 12,8%, сахар — на 11,2%, а фрукты — на 9,3%.

В налоговом комитете также обратили внимание на изменение стоимости отдельных товаров и услуг в июне. В частности, больше всего подорожали услуги водоснабжения (+15,3%), канализации (+14,6%) и железнодорожные пассажирские перевозки (+3,4%). В то же время одежда и обувь подешевели на 2,3%, а топливо и смазочные материалы — на 1,6%.

В годовом выражении наибольший рост цен зафиксирован на топливо и смазочные материалы (+33,4%) и железнодорожный пассажирский транспорт (+12,9%).

В комитете подчеркнули, что годовая инфляция в Украине снижается уже второй месяц подряд: после 8,6% в апреле она составила 8,2% в мае и 7,2% в июне.

В то же время там отметили, что тенденция к замедлению инфляции может оказаться непродолжительной. Среди факторов риска названы продолжающаяся война, высокие мировые цены на нефть и возможные экономические вызовы в ходе следующего отопительного сезона. В связи с этим в комитете считают важным поддерживать покупательную способность населения и обеспечивать повышение социальных стандартов.

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