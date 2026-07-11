Между Варшавой и Киевом планируют запустить ежедневный поезд: когда может быть открыт маршрут

PKP Intercity подала заявку на запуск международного ежедневного железнодорожного сообщения между Варшавой и Киевом, которую в настоящее время рассматривает польский регулятор.

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Польский перевозчик PKP Intercity планирует запустить ежедневный международный поезд между Варшавой и Киевом с 13 декабря 2026 года. Об этом сообщает Warszawa Nasze Miasto. В настоящее время заявку на новое сообщение рассматривает Управление железнодорожного транспорта Польши.

Поезд будет курсировать ежедневно

PKP Intercity подала в польский регулятор уведомление о намерении запустить коммерческое пассажирское сообщение по маршруту Варшава-Запад — Дорогуск — Киев-Пассажирский — Варшава-Запад.

Согласно заявке, поезд должен курсировать ежедневно с 13 декабря 2026 года по 13 декабря 2031 года в соответствии с годовыми графиками движения на 2026/2027–2030/2031 годы.

Маршрут и расписание

Маршрут будет проходить через Варшаву Центральную, Варшаву Восточную, Люблин, Хелм и пограничный пункт Дорогуск.

В направлении Киева поезд будет отправляться со станции «Варшава-Западная» в 18:46, прибывать в Дорогуск в 22:00, а отправление от пограничного перехода запланировано на 23:10. Конечной станцией маршрута станет «Киев-Пассажирский».

В обратном направлении поезд будет прибывать в Дорогуск в 4:40, отправляться в 6:00, прибывать в Хелм в 6:18, в Люблин — в 7:18, в Варшаву-Восточную — в 8:56, в Варшаву-Центральную — в 9:05, а на станцию «Варшава-Западная» — в 9:14.

Поезд будет курсировать только по международным маршрутам

На территории Польши поезд не будет использоваться для внутренних перевозок. В направлении Киева на польских станциях будет разрешена только посадка пассажиров, а при движении из Украины — только высадка.

Продажа билетов будет осуществляться исключительно на международные поездки.

Решение еще не принято

После подачи заявки Управление железнодорожного транспорта Польши начало предусмотренную законодательством процедуру в отношении новых пассажирских железнодорожных перевозок.

Уполномоченные стороны будут иметь один месяц с момента получения публичной версии уведомления для подачи заявок на проведение теста экономического равновесия. Окончательное решение о запуске маршрута пока не принято.

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