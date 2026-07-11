Пенсия за выслугу лет: суд обязал ПФУ учесть специальный стаж после 11 октября 2017 года

Житомирский окружной административный суд отменил отказ Пенсионного фонда в назначении пенсии за выслугу лет, признав, что в специальный стаж подлежат зачислению также периоды работы после 11 октября 2017 года, и обязал повторно рассмотреть заявление истицы.

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Житомирский окружной административный суд рассмотрел дело о законности отказа Пенсионного фонда в назначении пенсии за выслугу лет работнице сферы образования. Предметом спора стал вопрос, вправе ли Пенсионный фонд отказать в назначении такой пенсии, не засчитав в специальный стаж периоды работы после 11 октября 2017 года и применив редакцию законодательства, отдельные положения которой были признаны неконституционными Конституционным Судом Украины.

Обстоятельства дела

Истец обратилась в территориальный орган Пенсионного фонда с заявлением о назначении пенсии за выслугу лет. Заявление было рассмотрено по принципу экстерриториальности Главным управлением Пенсионного фонда Украины во Львовской области, которое приняло решение об отказе в назначении пенсии.

Основанием для отказа Пенсионный фонд определил отсутствие необходимого специального стажа по состоянию на 11 октября 2017 года. Орган Пенсионного фонда исходил из того, что специальный стаж заявительницы на указанную дату составлял 23 года 1 месяц 10 дней, тогда как, по его мнению, законодательство требовало наличия не менее 26 лет 6 месяцев специального стажа для приобретения права на пенсию за выслугу лет. При этом страховой стаж заявительницы составлял более 31 года.

Не согласившись с таким решением, истец обратилась в административный суд.

Она указала, что после обращения с заявлением предоставила все необходимые документы для назначения пенсии, однако Пенсионный фонд безосновательно отказал в ее назначении. Истец просила признать противоправным и отменить решение об отказе, обязать Пенсионный фонд засчитать в специальный стаж периоды ее работы с 12 октября 2017 года по 31 августа 2025 года и назначить пенсию за выслугу лет со дня обращения в орган Пенсионного фонда.

Главное управление Пенсионного фонда Украины во Львовской области возражало против удовлетворения иска. Ответчик отмечал, что право на пенсию за выслугу лет возникает только при наличии установленного законом специального стажа по состоянию на 11 октября 2017 года, поэтому решение об отказе является правомерным.

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Житомирской области также указывало, что специальный стаж истицы по состоянию на 11 октября 2017 года составлял лишь 23 года 1 месяц 10 дней, что не дает права на назначение соответствующей пенсии.

Исследовав материалы дела, суд перешел к оценке норм законодательства, регулирующих порядок назначения пенсии за выслугу лет работникам сферы образования.

Позиция и выводы суда

Исследовав материалы дела № 240/11465/26, суд прежде всего обратил внимание на правовое регулирование назначения пенсий за выслугу лет работникам образования.

Суд отметил, что пунктом «е» статьи 55 Закона Украины «О пенсионном обеспечении» №1788-XII предусмотрено право работников образования, здравоохранения и социальной защиты на пенсию за выслугу лет при наличии специального стажа работы на соответствующих должностях, перечень которых утверждается Кабинетом Министров Украины.

Вместе с тем Законом Украины от 2 марта 2015 года №213-VIII в указанную норму были внесены изменения, которыми, в частности, поэтапно увеличивался необходимый специальный стаж для назначения пенсии за выслугу лет. В дальнейшем Законом Украины от 24 декабря 2015 года №911-VIII также было установлено дополнительное условие о достижении соответствующего возраста для назначения такой пенсии.

Суд подчеркнул, что 4 июня 2019 года Конституционный Суд Украины принял решение №2-р/2019, которым признал не соответствующими Конституции Украины изменения в статью 55 Закона №1788-XII, внесенные Законом №213-VIII. Конституционный Суд пришел к выводу, что введение дополнительных условий относительно специального стажа и возраста для отдельных категорий работников сужает содержание и объем их конституционного права на социальную защиту.

В своем решении Конституционный Суд определил, что применению подлежит редакция статьи 55 Закона №1788-XII, действовавшая до внесения изменений Законом №213-VIII, в отношении лиц, работавших на соответствующих должностях до 1 апреля 2015 года.

Суд также учел правовые выводы Большой Палаты Верховного Суда, изложенные, в частности, в постановлении от 3 ноября 2021 года по делу №360/3611/20. Большая Палата указала, что после принятия решения Конституционного Суда возникла коллизия между нормами Закона Украины «О пенсионном обеспечении» и Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». При таких обстоятельствах применению подлежит тот закон, который является более благоприятным для лица.

Кроме того, суд сослался на практику Европейского суда по правам человека, согласно которой в случае неоднозначного или множественного толкования норм права государственные органы должны применять подход, наиболее благоприятный для лица.

Оценивая доводы Пенсионного фонда, суд пришел к выводу, что ответчик безосновательно ограничился определением специального стажа только по состоянию на 11 октября 2017 года и не учел периоды работы истицы после этой даты.

Суд установил, что после 11 октября 2017 года истица продолжала работать на должности, включенной в Перечень должностей, работа на которых дает право на пенсию за выслугу лет. Следовательно, указанные периоды также подлежат зачислению в специальный стаж.

По мнению суда, действующее законодательство после принятия решения Конституционного Суда Украины не содержит оснований для незачета такого стажа лишь потому, что он был приобретен после 11 октября 2017 года. Поэтому Пенсионный фонд, отказывая в назначении пенсии, неправильно применил нормы материального права.

С учетом установленных обстоятельств суд пришел к выводу, что решение Главного управления Пенсионного фонда Украины во Львовской области об отказе в назначении пенсии является противоправным и подлежит отмене.

Для полного и эффективного восстановления нарушенного права суд признал необходимым обязать Пенсионный фонд засчитать в специальный стаж истицы период работы с 12 октября 2017 года по 31 августа 2025 года, повторно рассмотреть ее заявление о назначении пенсии за выслугу лет с учетом правовой оценки, изложенной в судебном решении, и принять решение в соответствии с требованиями законодательства. В остальной части заявленных требований суд отказал, поскольку назначение пенсии относится к компетенции органа Пенсионного фонда после проведения надлежащего расчета специального стажа и повторного рассмотрения заявления.

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