Пенсія за вислугу років: суд зобов’язав ПФУ врахувати спеціальний стаж після 11 жовтня 2017 року

Житомирський окружний адміністративний суд скасував відмову Пенсійного фонду у призначенні пенсії за вислугу років, визнавши, що до спеціального стажу підлягають зарахуванню також періоди роботи після 11 жовтня 2017 року, та зобов'язав повторно розглянути заяву позивачки.

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Житомирський окружний адміністративний суд розглянув справу щодо законності відмови Пенсійного фонду у призначенні пенсії за вислугу років працівниці сфери освіти. Предметом спору стало питання, чи має Пенсійний фонд право відмовити у призначенні такої пенсії, не врахувавши до спеціального стажу періоди роботи після 11 жовтня 2017 року та застосувавши редакцію законодавства, окремі положення якої були визнані неконституційними Конституційним Судом України.

Обставини справи

Позивачка звернулася до територіального органу Пенсійного фонду із заявою про призначення пенсії за вислугу років. Заява була розглянута за принципом екстериторіальності Головним управлінням Пенсійного фонду України у Львівській області, яке ухвалило рішення про відмову у призначенні пенсії.

Підставою для відмови Пенсійний фонд визначив відсутність необхідного спеціального стажу станом на 11 жовтня 2017 року. Орган Пенсійного фонду виходив із того, що спеціальний стаж заявниці на цю дату становив 23 роки 1 місяць 10 днів, тоді як, на його думку, закон вимагав наявності не менше 26 років 6 місяців спеціального стажу для набуття права на пенсію за вислугу років. При цьому страховий стаж заявниці становив понад 31 рік.

Не погодившись із таким рішенням, позивачка звернулася до адміністративного суду.

Вона зазначила, що після звернення із заявою надала всі необхідні документи для призначення пенсії, однак Пенсійний фонд безпідставно відмовив у її призначенні. Позивачка просила визнати протиправним та скасувати рішення про відмову, зобов'язати Пенсійний фонд зарахувати до спеціального стажу періоди її роботи з 12 жовтня 2017 року по 31 серпня 2025 року та призначити пенсію за вислугу років із дня звернення до органу Пенсійного фонду.

Головне управління Пенсійного фонду України у Львівській області заперечувало проти позову. Відповідач зазначав, що право на пенсію за вислугу років виникає лише за умови наявності встановленого законом спеціального стажу станом на 11 жовтня 2017 року, а тому рішення про відмову є правомірним.

Головне управління Пенсійного фонду України в Житомирській області також вказувало, що спеціальний стаж позивачки станом на 11 жовтня 2017 року становив лише 23 роки 1 місяць 10 днів, що не дає права на призначення відповідної пенсії.

Після дослідження матеріалів справи суд перейшов до оцінки норм законодавства, які регулюють порядок призначення пенсії за вислугу років працівникам освіти.

Позиція та висновки суду

Дослідивши матеріали справи № 240/11465/26, суд насамперед звернув увагу на правове регулювання призначення пенсій за вислугу років працівникам освіти.

Суд зазначив, що пунктом «е» статті 55 Закону України «Про пенсійне забезпечення» №1788-XII передбачено право працівників освіти, охорони здоров'я та соціального захисту на пенсію за вислугу років за наявності спеціального стажу роботи на відповідних посадах, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

Разом із тим Законом України від 2 березня 2015 року №213-VIII до цієї норми були внесені зміни, якими, зокрема, поступово збільшувався необхідний спеціальний стаж для призначення пенсії за вислугу років. Надалі Законом України від 24 грудня 2015 року №911-VIII також було встановлено додаткову умову щодо досягнення відповідного віку для призначення такої пенсії.

Суд підкреслив, що 4 червня 2019 року Конституційний Суд України ухвалив рішення №2-р/2019, яким визнав такими, що не відповідають Конституції України, зміни до статті 55 Закону №1788-XII, внесені Законом №213-VIII. Конституційний Суд дійшов висновку, що запровадження додаткових умов щодо спеціального стажу та віку для окремих категорій працівників звужує зміст і обсяг їхніх конституційних прав на соціальний захист.

У своєму рішенні Конституційний Суд визначив, що застосуванню підлягає редакція статті 55 Закону №1788-XII, яка діяла до внесення змін Законом №213-VIII, для осіб, які працювали на відповідних посадах до 1 квітня 2015 року.

Суд також врахував правові висновки Великої Палати Верховного Суду, викладені, зокрема, у постанові від 3 листопада 2021 року у справі №360/3611/20. Велика Палата зазначила, що після ухвалення рішення Конституційного Суду виникла колізія між нормами Закону України «Про пенсійне забезпечення» та Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування». За таких обставин застосуванню підлягає той закон, який є більш сприятливим для особи.

Крім того, суд послався на практику Європейського суду з прав людини, відповідно до якої у разі неоднозначності або множинності тлумачення норм права державні органи повинні застосовувати підхід, який є найбільш сприятливим для особи.

Оцінюючи доводи Пенсійного фонду, суд дійшов висновку, що відповідач безпідставно обмежився визначенням спеціального стажу лише станом на 11 жовтня 2017 року та не врахував періоди роботи позивачки після цієї дати.

Суд встановив, що після 11 жовтня 2017 року позивачка продовжувала працювати на посаді, яка включена до Переліку посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років. Відповідно ці періоди також повинні бути зараховані до спеціального стажу.

На думку суду, чинне законодавство після рішення Конституційного Суду України не містить підстав для неврахування такого стажу лише через те, що він був набутий після 11 жовтня 2017 року. Тому Пенсійний фонд, відмовляючи у призначенні пенсії, неправильно застосував норми матеріального права.

З урахуванням встановлених обставин суд дійшов висновку, що рішення Головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області про відмову у призначенні пенсії є протиправним і підлягає скасуванню.

Для повного та ефективного захисту порушеного права суд визнав за необхідне зобов'язати Пенсійний фонд зарахувати до спеціального стажу позивачки період роботи з 12 жовтня 2017 року по 31 серпня 2025 року, повторно розглянути її заяву про призначення пенсії за вислугу років із урахуванням правової оцінки, наведеної у судовому рішенні, та прийняти рішення відповідно до вимог законодавства. В іншій частині заявлених вимог суд відмовив, оскільки призначення пенсії належить до компетенції органу Пенсійного фонду після здійснення належного розрахунку спеціального стажу та повторного розгляду заяви.

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