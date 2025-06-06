В результаті обстрілу пошкоджена залізниця на Київщині – поїзди Трипільського напрямку змінили маршрут

Залізничну ділянку на Київщині планують відновити до кінця доби.

Фото: УЗ

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Внаслідок російського обстрілу пошкоджено залізничну інфраструктуру на Київщині. «Укрзалізниця» повідомляє, що ремонт пошкодженої ділянки планується завершити до кінця поточної доби.

На час проведення робіт поїзди Трипільського напрямку прямують резервним маршрутом через Фастів — без зупинки на станції Видубичі. У зв’язку з цим можливі незначні затримки у русі.

Зокрема, до/з станції Підгірці курсуватимуть такі приміські поїзди:

№6702/01: Підгірці – Миронівка (замість Київ – Миронівка);

№6724/23: Миронівка – Підгірці (замість Миронівка – Київ);

№6704/03: Підгірці – Миронівка (замість Київ-Волинський – Миронівка).

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