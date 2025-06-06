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У Миколаєві молодший сержант вимагав 200 тисяч гривень за «не бойову» посаду

11:49, 6 червня 2025
Військовий виступив посередником у корупційній схемі й погрожував переведенням у бойову бригаду.
У Миколаєві молодший сержант вимагав 200 тисяч гривень за «не бойову» посаду
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У Миколаєві молодшому сержанту повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди в розмірі 200 тисяч гривень за «не бойову» посаду. Про це повідомляє Спецпрокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Встановлено, що у квітні 2025 року військовослужбовець, який раніше самовільно залишив військову частину, виявив намір повернутись до лав ЗСУ. У зв’язку із закінченням строків добровільного повернення, йому було повідомлено, що подальший порядок дій йому роз’яснить представник військової частини.

У травні 2025 року підозрюваний у військовому званні «молодший сержант», діючи як посередник, зателефонував військовослужбовцю та запропонував за грошову винагороду в сумі щонайменше 200 тисяч гривень за сприяння у переведенні з резервного батальйону до іншої військової частини, закритті кримінального провадження, а також призначенні на посаду, не пов’язану з виконанням бойових завдань.

Вимушено погодившись на пропозицію, військовослужбовець звернувся до правоохоронних органів і надалі діяв під їх контролем.

Під час особистої зустрічі з іншим посадовцем військової частини, підозрюваний, за попередньою змовою з невстановленими службовими особами, знову наголосив на необхідності передачі неправомірної вигоди – цього разу у розмірі 3 тисяч доларів. У разі відмови він погрожував переведенням до бойової бригади.

29 травня військовослужбовець передав підозрюваному перший транш неправомірної вигоди в сумі 2 тисячі євро. Після цього його було призначено на посаду водія-заправника автомобільного відділення.

2 червня 2025 року підозрюваний отримав другу частину обумовленої суми неправомірної вигоди в розмірі 40 тисяч гривень поблизу одного з гіпермаркетів міста Миколаєва. У відповідь він запевнив військовослужбовця у безперешкодному проходженні подальшої служби без залучення до бойових дій.

Одразу після передачі грошових коштів підозрюваний був затриманий правоохоронцями в порядку ст. 208 КПК України.

Під час обшуків за місцем події було вилучено отримані грошові кошти, а також частину раніше переданої неправомірної вигоди в сумі 1 тисячі євро.

Наразі готується клопотання до суду про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Крім того, встановлюється причетність інших службових осіб військової частини до вчинення злочину.

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