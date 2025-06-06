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Відсутнє чітке нормативне регулювання можливості для заброньованих виїжджати за кордон під час відпустки — Мін’юст

10:43, 6 червня 2025
У Мін’юсті нагадали, що члени уряду, заступники міністрів, судді, прокурори, керівники державних органів, депутати місцевих рад, а також ряд інших осіб не можуть перетинати державний кордон з метою відпустки.
Відсутнє чітке нормативне регулювання можливості для заброньованих виїжджати за кордон під час відпустки — Мін’юст
Фото: newsoboz.org
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Міністерство юстиції України заявило, що наразі відсутнє чітке нормативно-правове регулювання можливості для заброньованих працівників перетину кордону під час відпустки. Про це поінформували на офіційному сайті відомства.

«Під час воєнного стану виїзд за кордон для чоловіків віком від 18 до 60 років обмежено. Виняток становлять окремі категорії осіб, серед яких — заброньовані працівники», - йдеться у заяві.

У Мін’юсті підкреслили, що у правилах перетинання державного кордону громадянами України зазначено, що військовозобов’язані, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації мають право перетинати державний кордон.

Так, відповідно до пункту 1 частини першої статті 23 закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», військовозобов’язані, які заброньовані на період мобілізації та у воєнний час, не підлягають призову на військову службу.

«Попри це у Правилах зазначено лише про порядок перетину державного кордону заброньованого працівника у відрядження. Щодо можливості перетину кордону під час відпустки — чіткого нормативно-правового регулювання немає. Дізнатися про порядок перетину кордону для цієї категорії осіб можна виключно з роз’яснень Державної прикордонної служби України», - повідомили в Мін'юсті.

Також там додали, що деякі державні службовці, наприклад, члени Кабінету міністрів, заступники міністрів, судді, прокурори, керівники державних органів, депутати місцевих рад, а також ряд інших осіб не можуть перетинати державний кордон з метою відпустки.

У відомстві заявляють, що для виїзду заброньованому за кордон у відпустку потрібно:

  • паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
  • паперовий військово-обліковий документ або електронний варіант в додатку Резерв+ (повинен містити позначку про бронювання та внесений до системи "Оберіг");
  • витяг з наказу про відпустку або його копія (має містити інформацію про країну виїзду, термін перебування, посаду працівника тощо);
  • інші документи для підтвердження мети поїздки.

«Важливо: працівник, який планує поїхати у відпустку за кордон, не повинен мати заборон, які б перешкоджали виїзду за межі країни чи порушувати правила військового обліку», - підкреслили у відомстві.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що чоловіків, які не стоять на обліку у ТЦК чи перебувають у розшуку, дозволять тимчасово бронювати на критично важливих підприємствах.

Також Уряд до 100% збільшив обсяги бронювання працівників критично важливих для ЗСУ підприємств.

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