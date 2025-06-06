Отсутствует четкое нормативное регулирование возможности для забронированных выезжать за границу во время отпуска — Минюст

В Минюсте напомнили, что члены правительства, заместители министров, судьи, прокуроры, руководители государственных органов, депутаты местных советов, а также ряд других лиц не могут пересекать государственную границу с целью отпуска.

Фото: newsoboz.org

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Министерство юстиции Украины заявило, что на данный момент отсутствует четкое нормативно-правовое регулирование возможности пересечения границы забронированными работниками во время отпуска. Об этом сообщили на официальном сайте ведомства.

«Во время военного положения выезд за границу для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет ограничен. Исключение составляют отдельные категории лиц, среди которых — забронированные работники», — говорится в заявлении.

В Минюсте подчеркнули, что в правилах пересечения государственной границы гражданами Украины указано, что военнообязанные, не подлежащие призыву на военную службу во время мобилизации, имеют право пересекать государственную границу.

Так, согласно пункту 1 части первой статьи 23 закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации», военнообязанные, забронированные на период мобилизации и в военное время, не подлежат призыву на военную службу.

«Несмотря на это, в Правилах указано только о порядке пересечения государственной границы забронированным работником в командировку. Что касается возможности выезда за границу во время отпуска — четкого нормативно-правового регулирования нет. Узнать порядок пересечения границы для этой категории лиц можно исключительно из разъяснений Государственной пограничной службы Украины», — сообщили в Минюсте.

Также там добавили, что некоторые государственные служащие, например, члены Кабинета Министров, заместители министров, судьи, прокуроры, руководители государственных органов, депутаты местных советов, а также ряд других лиц не могут пересекать государственную границу с целью отпуска.

В ведомстве заявляют, что для выезда забронированного за границу в отпуск необходимы:

паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

бумажный военно-учетный документ или его электронный вариант в приложении «Резерв+» (должен содержать отметку о бронировании и быть внесен в систему «Оберіг»);

выписка из приказа об отпуске или его копия (должна содержать информацию о стране выезда, сроке пребывания, должности работника и т. д.);

другие документы для подтверждения цели поездки.

«Важно: работник, который планирует поехать в отпуск за границу, не должен иметь запретов, препятствующих выезду за пределы страны, или нарушать правила воинского учета», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что мужчин, не состоящих на учете в ТЦК или находящихся в розыске, разрешат временно бронировать на критически важных предприятиях.

Также правительство увеличило до 100% объемы бронирования работников критически важных для ВСУ предприятий.

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