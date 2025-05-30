Правительство увеличило до 100% объемы бронирования работников критически важных для ВСУ предприятий

Также введены особые условия бронирования для предприятий, охраняющих объекты ТЭК.

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Кабмин 30 мая внес изменения в Порядок бронирования военнообязанных и Критерии и порядок, по которым осуществляется определение предприятий критически важными.

В частности, увеличены объемы бронирования военнообязанных работников предприятий, учреждений и организаций, которые определены критически важными для обеспечения потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований.

Эти изменения расширяют возможности сохранения кадрового потенциала для предприятий, которые обеспечивают обороноспособность страны во время военного положения.

Основные изменения:

Бронирование 100% военнообязанных предприятий, учреждений и организаций, которые определены критически важными для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины и других военных формирований.

предприятий, учреждений и организаций, которые определены критически важными для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины и других военных формирований. Введены особые условия для предприятий, охраняющих объекты ТЭК. Такие предприятия могут применять любые три установленных критерия — на данный момент не являются обязательными критерии по отсутствию задолженности по уплате налогов и уровню средней заработной платы по предприятию не менее 20 тыс. грн. Также для них отменены требования по уровню среднемесячной зарплаты забронированных не менее 20 тыс. грн.

«Это решение позволяет государству гибче реагировать на потребности обороны и поддерживать бесперебойное функционирование предприятий, которые играют критическую роль в жизнеобеспечении населения и защите страны. Мы поддерживаем как энергетические компании, так и тех, кто занимается обеспечением армии — от дронов до медицинской подготовки», – отметил заместитель Министра экономики Украины Виталий Киндратов.

Условия для бронирования остаются неизменными:

Предприятие должно быть включено в перечень критически важных – по представлению соответствующего органа (Минобороны, Минэнерго и т.д.).

– по представлению соответствующего органа (Минобороны, Минэнерго и т.д.). Подача заявления осуществляется исключительно в цифровом формате через портал «Дія» .

. Ответственность за формирование списков предприятий возложена на уполномоченные государственные органы.

Напомним, что действующая процедура бронирования работников остается цифровой, прозрачной и унифицированной — через единый государственный портал «Дія».

Текст постановления по состоянию на 30 мая не опубликован.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», правительство также изменило порядок предоставления отсрочки педагогам.

Автор: Наталя Мамченко

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