Уряд до 100% збільшив обсяги бронювання працівників критично важливих для ЗСУ підприємств

Також запроваджено особливі умови бронювання для підприємств, які охороняють об’єкти ПЕК.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабмін 30 травня вніс зміни до Порядку бронювання військовозобовʼязаних і Критеріїв та порядку, за якими здійснюється визначення підприємств критично важливими.

Зокрема збільшено обсяги бронювання військовозобовʼязаних працівників підприємств, установ і організацій, які визначені критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань.

Вони розширюють можливості збереження кадрового потенціалу для підприємств, які забезпечують обороноздатність країни під час воєнного стану.

Основні зміни:

▪️ Бронювання 100% військовозобов’язаних підприємств, установ та організацій, які визначені критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил України та інших військових формувань.

▪️ Запроваджено особливі умови для підприємств, які охороняють об’єкти ПЕК. Такі підприємства можуть застосовувати будь-які три встановлені критерії - наразі не є обов'язковими критерії щодо відсутності заборгованості зі сплати податків і рівня середньої ЗП по підприємству не менше 20 тис. грн. Також для них скасовано вимоги щодо рівня середньомісячної зарплати заброньованих не менше 20 тис. грн.

«Це рішення дозволяє державі гнучкіше реагувати на потреби оборони та підтримувати безперебійне функціонування підприємств, які відіграють критичну роль у життєзабезпеченні населення та захисті країни. Ми підтримуємо як енергетичні компанії, так і тих, хто займається забезпеченням армії — від дронів до медичної підготовки», – зазначив заступник Міністра економіки України Віталій Кіндратів.

Умови для бронювання залишаються незмінними:

Підприємство має бути включене до переліку критично важливих – за поданням відповідного органу (Міноборони, Міненерго тощо).

Подання заяви здійснюється виключно в цифровому форматі через портал Дія.

Відповідальність за формування списків підприємств покладено на уповноважені державні органи.

Нагадаємо, що діюча процедура бронювання працівників залишається цифровою, прозорою та уніфікованою — через єдиний державний портал Дія.

Текст постанови станом 30 травня не опублікований.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», уряд також змінив порядок надання відстрочки педагогам.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.