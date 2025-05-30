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Кабмін змінив порядок надання відстрочки педагогам

13:45, 30 травня 2025
Відстрочка за умови, що вони працюють за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки, надається строком на 1 рік.
Кабмін змінив порядок надання відстрочки педагогам
Фото: kustdnipro.com
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Кабмін на засіданні 30 травня вніс зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації.

Йдеться про зміни у процедурі надання відстрочки педагогічним та науково-педагогічним працівникам, які здійснюють педагогічну, наукову, науково-педагогічну діяльність у закладах освіти.

Зокрема, уточнено, що відстрочка науковим і науково-педагогічним працівникам закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають науковий ступінь, і педагогічним працівникам закладів фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти за умови, що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки, надається строком на 1 рік, але не більше як на строк проведення мобілізації, встановлений Указом Президента чи настання обставин, за яких особа втрачає законні підстави на відстрочку.

У разі продовження строку мобілізації, для продовження відстрочки вищезазначені військовозобовʼязані не раніше ніж за 1 тиждень до завершення попереднього встановленого Указом Президента строку проведення мобілізації, подають до ТЦК довідку про займану посаду за основним місцем роботи та розмір частки ставки під час оплати праці.

Автор: Наталя Мамченко

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