На Харківщині чоловік відмовився від мобілізації, оскільки «ніколи не служив в армії» — справу розглянув суд

Військовозобов’язаний ще в серпні 2022 року отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.

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На Харківщині військовозобов’язаний отримав повістку, проте ухилився від мобілізації. Справу №613/310/23 розглядав Богодухівський районний суд Харківської області.

У матеріалах справи вказується, що чоловік ще в серпні 2022 року отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.

Зазначається, що чоловік раніше не судимий, за місцем проживання характеризується позитивно, офіційно працює, за місцем роботи характеризується виключно позитивно, на обліку у нарколога та психіатра не перебуває. Одружений, має на утриманні малолітнього сина. Мати обвинуваченого, яка зареєстрована разом з сином, є пенсіонером за віком.

На суді житель Харківщини провину визнав і розкаявся. Він заявив, що отримав повістку на блокпосту й одразу відмовився від мобілізації, оскільки «ніколи не служив в армії».

Обвинувачений просив суд суворо його не карати, бо він виховує дитину та зараз має відстрочку від мобілізації у зв’язку з навчанням. Просив призначити йому покарання з іспитовим строком.

Проаналізувавши матеріали справи, суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК України і призначити покарання у вигляді 3 років позбавлення волі.

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