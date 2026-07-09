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Лікарняні в Україні: коли працівникам виплачують гроші та чому доводиться чекати

21:28, 9 липня 2026
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Оплата працівникові перших п'яти днів тимчасової непрацездатності має відбуватися за рахунок коштів компанії.
Лікарняні в Україні: коли працівникам виплачують гроші та чому доводиться чекати
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В Україні оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності через загальне захворювання здійснюється за рахунок коштів роботодавця, а починаючи з шостого дня фінансування виплат покладається на Пенсійний фонд України. Водночас для нарахування коштів необхідно дотриматися певної процедури.

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Відповідно до статті 17 закону «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», розмір виплат за період тимчасової непрацездатності залежить від страхового стажу працівника.

Оплата становить:

  • до трьох років страхового стажу — 50% середнього доходу;
  • від трьох до п’яти років — 60%;
  • від п’яти до восьми років — 70%;
  • понад вісім років — 100%.

За правилами, перші п’ять днів хвороби роботодавець оплачує власним коштом. Якщо період непрацездатності триває довше, починаючи з шостого дня виплати фінансує ПФУ.

Водночас підприємство не може нарахувати та виплатити лікарняні, поки документ не буде закритий і не отримає статус «Готовий до сплати».

У ПФУ зазначили, що підставою для призначення виплат є листок непрацездатності зі статусом «Готовий до сплати».

Зазвичай електронний лікарняний отримує такий статус через сім днів після дати його закриття. Поки документ має статус «Відкритий», його можуть змінити або продовжити.

Через це роботодавці не мають законних підстав для розрахунку середньої заробітної плати та нарахування виплат за незавершеним страховим випадком.

Процес призначення та нарахування лікарняних на підприємстві складається з кількох етапів:

  • роботодавець очікує, поки статус документа зміниться на «Готовий до сплати»;
  • протягом десяти робочих днів після зміни статусу підприємство має призначити виплати відповідно до частини 1 статті 24 закону про соціальне страхування;
  • після ухвалення рішення компанія нараховує оплату за перші п’ять днів за власні кошти;
  • якщо лікарняний тривав довше, підприємство формує заяву-розрахунок для отримання фінансування за наступні дні.

У разі тривалої хвороби працівника лікарняний може складатися з кількох листків непрацездатності. Лікар закриває один документ і відкриває наступний для продовження періоду лікування.

Перший листок непрацездатності після закриття та отримання статусу «Готовий до сплати» можуть прийняти для оплати, не очікуючи завершення всього періоду хвороби.

Оплата перших п’яти днів хвороби має здійснюватися у найближчий після призначення день, встановлений для виплати заробітної плати — авансу або основної зарплати.

Якщо у кабінеті страхувальника лікарняний має статус «Відкритий», очікувати нарахування коштів не варто. Виплати можливі після закриття документа, завершення семиденного терміну та зміни статусу.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», з 1 травня набули чинності зміни до порядку обчислення середньої заробітної плати для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням. Нововведення стосуються фізичних осіб-підприємців, сумісників та правил виключення окремих періодів із розрахунку. 

Зміни внесені постановою Кабінету Міністрів України №533 від 29 квітня 2026 року до постанови КМУ №1266 від 26 вересня 2001 року, яка регулює порядок обчислення середньої заробітної плати для соціальних виплат.

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