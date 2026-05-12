В Україні змінили правила розрахунку лікарняних і декретних: що важливо знати ФОПам та сумісникам

Кабмін оновив порядок обчислення середньої зарплати для соціальних виплат і розширив коло застрахованих осіб.

З 1 травня набули чинності зміни до порядку обчислення середньої заробітної плати для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням. Нововведення стосуються фізичних осіб-підприємців, сумісників та правил виключення окремих періодів із розрахунку. Про це повідомили у Головне управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області.

Зміни внесені постановою Кабінету Міністрів України №533 від 29 квітня 2026 року до постанови КМУ №1266 від 26 вересня 2001 року, яка регулює порядок обчислення середньої заробітної плати для соціальних виплат.

Коло страхувальників розширили

Відтепер дія порядку поширюється не лише на найманих працівників, а й на фізичних осіб-підприємців, осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, а також членів фермерських господарств.

Місяці без відпрацьованих днів виключатимуть із розрахунку

У Пенсійному фонді пояснили, що уточнено норму щодо розрахункового періоду. Якщо застрахована особа протягом усього місяця не працювала з поважних причин — з першого до останнього календарного дня — такий місяць повністю виключатиметься з розрахунку середньої зарплати.

Йдеться про випадки, коли працівник не відпрацював жодного робочого дня через поважні причини.

Додали нову підставу для виключення періоду з розрахунку

Також до переліку поважних причин додали період, протягом якого фізична особа-підприємець або особа, що провадить незалежну професійну діяльність, була звільнена від сплати єдиного соціального внеску відповідно до законодавства.

У ПФУ зазначають, що це стосується ситуацій, коли страховий внесок за таку особу сплачував роботодавець, зокрема резидент «Дія.City», у розмірі не меншому за мінімальний страховий внесок.

Для сумісників змінили перелік документів

Окремі зміни стосуються працівників-сумісників. Для підтвердження доходу тепер можна використовувати не лише довідку про середню заробітну плату за основним місцем роботи, а й дані з реєстру застрахованих осіб.

Фактично працівник-сумісник зможе подавати довідку ОК-7 замість окремої довідки про середню зарплату.

Для ФОПів запровадили окремий порядок обчислення середнього доходу

Порядок також доповнили новим пунктом, який визначає механізм обчислення середнього доходу фізичних осіб-підприємців, осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, а також членів фермерських господарств.

Цей механізм застосовуватиметься під час розрахунку допомоги по вагітності та пологах і виплат у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю з урахуванням особливостей сплати єдиного внеску.

