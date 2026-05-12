В Украине изменили правила расчета больничных и декретных: что важно знать индивидуальным предпринимателям и лицам, работающим по совместительству

Кабмин обновил порядок расчета средней заработной платы для социальных выплат и расширил круг застрахованных лиц.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С 1 мая вступили в силу изменения в порядок расчета средней заработной платы для расчета выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию. Нововведения касаются физических лиц-предпринимателей, совместителей и правил исключения отдельных периодов из расчета. Об этом сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Винницкой области.

Изменения внесены постановлением Кабинета Министров Украины №533 от 29 апреля 2026 года в постановление КМУ №1266 от 26 сентября 2001 года, которое регулирует порядок расчета средней заработной платы для социальных выплат.

Круг страхователей расширили

Отныне действие порядка распространяется не только на наемных работников, но и на физических лиц-предпринимателей, лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, а также членов фермерских хозяйств.

Месяцы без отработанных дней будут исключаться из расчета

В Пенсионном фонде пояснили, что уточнена норма относительно расчетного периода. Если застрахованное лицо в течение всего месяца не работало по уважительным причинам — с первого по последний календарный день — такой месяц полностью исключается из расчета средней зарплаты.

Речь идет о случаях, когда работник не отработал ни одного рабочего дня по уважительным причинам.

Добавлено новое основание для исключения периода из расчета

Также в перечень уважительных причин добавлен период, в течение которого физическое лицо-предприниматель или лицо, осуществляющее независимую профессиональную деятельность, было освобождено от уплаты единого социального взноса в соответствии с законодательством.

В ПФУ отмечают, что это касается ситуаций, когда страховой взнос за такое лицо уплачивал работодатель, в частности резидент «Дія.City», в размере не менее минимального страхового взноса.

Для совместителей изменили перечень документов

Отдельные изменения касаются работников-совместителей. Для подтверждения дохода теперь можно использовать не только справку о средней заработной плате по основному месту работы, но и данные из реестра застрахованных лиц.

Фактически работник-совместитель сможет подавать справку ОК-7 вместо отдельной справки о средней зарплате.

Для ФЛП ввели отдельный порядок расчета среднего дохода

Порядок также дополнили новым пунктом, который определяет механизм расчета среднего дохода физических лиц-предпринимателей, лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, а также членов фермерских хозяйств.

Этот механизм будет применяться при расчете пособия по беременности и родам и выплат в связи с временной нетрудоспособностью с учетом особенностей уплаты единого взноса.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.