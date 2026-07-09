Больничные в Украине: когда работникам выплачивают деньги и почему приходится ждать

Оплата работнику первых пяти дней временной нетрудоспособности должна производиться за счет средств компании.

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В Украине оплата первых пяти дней временной нетрудоспособности из-за общего заболевания осуществляется за счет средств работодателя, а начиная с шестого дня финансирование выплат возлагается на Пенсионный фонд Украины. При этом для начисления средств необходимо соблюсти определенную процедуру.

Согласно статье 17 закона «Об общеобязательном государственном социальном страховании», размер выплат за период временной нетрудоспособности зависит от страхового стажа работника.

Размер оплаты составляет:

до трех лет страхового стажа — 50% среднего дохода;

от трех до пяти лет — 60%;

от пяти до восьми лет — 70%;

более восьми лет — 100%.

По правилам, первые пять дней болезни работодатель оплачивает за собственный счет. Если период нетрудоспособности длится дольше, начиная с шестого дня выплаты финансирует ПФУ.

При этом предприятие не может начислить и выплатить больничные, пока документ не будет закрыт и не получит статус «Готов к оплате».

В ПФУ отметили, что основанием для назначения выплат является листок нетрудоспособности со статусом «Готов к оплате».

Обычно электронный больничный получает такой статус через семь дней после даты его закрытия. Пока документ имеет статус «Открыт», его могут изменить или продлить.

Из-за этого работодатели не имеют законных оснований для расчета средней заработной платы и начисления выплат по незавершенному страховому случаю.

Процесс назначения и начисления больничных на предприятии состоит из нескольких этапов:

работодатель ожидает, пока статус документа изменится на «Готов к оплате»;

в течение десяти рабочих дней после изменения статуса предприятие должно назначить выплаты в соответствии с частью 1 статьи 24 закона о социальном страховании;

после принятия решения компания начисляет оплату за первые пять дней за собственные средства;

если больничный длился дольше, предприятие формирует заявление-расчет для получения финансирования за последующие дни.

В случае длительной болезни работника больничный может состоять из нескольких листков нетрудоспособности. Врач закрывает один документ и открывает следующий для продолжения периода лечения.

Первый листок нетрудоспособности после закрытия и получения статуса «Готов к оплате» могут принять для оплаты, не ожидая завершения всего периода болезни.

Оплата первых пяти дней болезни должна осуществляться в ближайший после назначения день, установленный для выплаты заработной платы — аванса или основной зарплаты.

Если в кабинете страхователя больничный имеет статус «Открыт», ожидать начисления средств не стоит. Выплаты возможны после закрытия документа, завершения семидневного срока и изменения статуса.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», с 1 мая вступили в силу изменения в порядок расчета средней заработной платы для определения выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию. Нововведения касаются физических лиц-предпринимателей, совместителей и правил исключения отдельных периодов из расчета.

Изменения внесены постановлением Кабинета министров Украины №533 от 29 апреля 2026 года в постановление КМУ №1266 от 26 сентября 2001 года, которое регулирует порядок расчета средней заработной платы для социальных выплат.